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Польща передасть Україні рекордний пакет військової допомоги, - Сікорський

19:10 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Польща передасть Україні рекордний пакет військової допомоги, - Сікорський Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
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Варшава сформує найповніший пакет підтримки для України у відповідь на обстріли РФ. Польський уряд наголошує, що не піддасться залякуванням Кремля.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Ескалація на кордонах та загрози РФ

Очільник польського МЗС зазначив, що озброєні російські безпілотники та ракети регулярно порушують повітряний простір Польщі та Литви.

Через наближення цілей до кордону військові вже посилили пункт пропуску в Дорогуську системою протиракетної оборони та переносними укріпленнями.

За словами Сікорського, діяльність Кремля межує з відвертою агресією. Серед прикладів ворожих дій він назвав:

  • запуск безпілотників у напрямку міжнародних аеропортів;
  • спроби мінування та підпалів торгових центрів й авіалайнерів;
  • відправку диверсійних груп для вбивства людей.

Пакет допомоги та солідарність з Україною

За словами польського дипломата, попри тиск з боку Москви, Варшава не піддасться на залякування.

Польський уряд уже працює над новим потужним кроком підтримки для українських військових.

"Ми готуємо найбільший і найповніший пакет допомоги для України. Ми не будемо залякані. Чим більше Росія бомбардуватиме Україну, тим більшу солідарність ми повинні виявляти", - наголосив Сікорський.

Він також додав, що НАТО та Євросоюз мають значну економічну та військову перевагу над РФ, тому Кремлю не варто піддаватися ілюзіям щодо безкарності.

Загрози Польщі та допомога Україні

Нагадаємо, Польща планує виділити новий пакет допомоги Україні на суму 50 млн євро, до якого увійдуть ракети для американських систем ППО Patriot.

Крім того, Варшава жорстко реагує на ядерний шантаж і погрози Кремля знищити Польщу за кілька днів.

У МЗС країни наголосили, що Росія дійсно має перевагу в озброєнні, але навряд чи зможе її реалізувати через протидію союзників по НАТО.

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