Донатів стає менше, а витрати ростуть: військові пропонують новий формат підтримки

В Україні стає все складніше закривати збори для військових. Потреби зростають і все дорожчає, а кількість людей, готових підтримувати захисників, суттєво не збільшується.

У 49-му окремому штурмовому батальйоні "Карпатська Січ" розповіли РБК-Україна , що вважають одним із можливих рішень перехід від разових зборів до регулярних внесків.

Чому військовим дедалі важче збирати кошти

З початку повномасштабної війни донати на дрони, автомобілі, тепловізори, засоби зв'язку та інше обладнання стали звичними для українців. Водночас сьогодні потреб у військових підрозділів стає більше, а їхня вартість зростає.

"Про те, що збирати стало в рази важче, говорять усі, хто цим займався. І це об'єктивно: кількість і вартість потреб зростає, а кількість людей, які підтримують військо, лишається приблизно тією ж. Хто підтримував - той і підтримує", - зазначає заступник командира 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ" Мар'ян Берездецький "Дзвін".

Йдеться не лише про закупівлю нової техніки. Так, для дронів постійно потрібні комплектуючі, автомобілі потребують ремонтів, а бойові машини - додаткового захисту. Також військовим потрібні тепловізори, засоби зв'язку та інше обладнання.

Наприклад, ремонтній сотні "Карпатської Січі", яка займається обладнанням, ремонтом і відновленням бойових машин, потрібно близько 30 тисяч гривень щомісяця лише на матеріали. Наразі підрозділ збирає 90 тисяч гривень на антидроновий захист одного нового автомобіля та відновлення ще трьох бойових машин.

Як працюють регулярні внески

У батальйоні пропонують не відмовлятися від разових зборів, а доповнити їх регулярною підтримкою.

Захисники наводять приклад: якщо 1000 людей щомісяця переказують по 50 гривень, підрозділ отримує 50 тисяч гривень стабільної підтримки. Для окремої людини, яка донатить, це невелика сума, але завдяки таким регулярним внескам військові можуть планувати частину витрат наперед.

Тому "Карпатській Січі" планує протягом найближчих шести місяців залучити близько 1000 регулярних підписників. За словами Берездецького, це дозволило б частково зменшити необхідність військових витрачати власні кошти на забезпечення підрозділу та систематичніше закривати його потреби.

Водночас у батальйоні розуміють, що більшість українців зараз живе в умовах нестабільності та можуть підтримувати інші підрозділи. Тому йдеться не про великі обов'язкові суми, а про внесок, який людина може стабільно робити протягом тривалого часу.

Чому саме регулярні збори

Регулярний внесок відрізняється від разового збору. Коли військові збирають гроші на конкретну машину чи партію дронів, людина розуміє, на що саме підуть кошти.

У випадку регулярної підтримки конкретна потреба може змінюватися залежно від ситуації на фронті. Тому, за словами військових, ключовою стає довіра до підрозділу.

Крім того, у батальйоні вважають, що військовим важливо пояснювати, скільки коштують ремонт, захист техніки чи обладнання і що вдалося зробити завдяки підтримці. Соцмережі в такій моделі стають не лише способом оголосити новий збір, а й інструментом комунікації з аудиторією.

На що потрібні гроші

Окремі витрати пов'язані з тим, як змінюється сама війна. Загроза дронів впливає не лише на роботу безпілотних підрозділів, а й на логістику.

Військові дообладнують транспорт, використовують наземні роботизовані комплекси для доставки та евакуації. Для роботи дронових підрозділів потрібні не тільки БпЛА, а й обладнання, програмне забезпечення, засоби протидії ворожим безпілотникам і захист особового складу.

Крім поточних потреб, у батальйоні звертають увагу на важливість фінансування технологічних розробок. Інженерно-технічна служба "Карпатської Січі", за словами її представника, розробляє програмне забезпечення для безпілотних систем, яким користуються різні підрозділи БпС в Україні.

Як працює "Підписка на військо"

Платформа "Підписка на військо" передбачає регулярну підтримку підрозділу: людина обирає військовий підрозділ і суму, після чого кошти автоматично списуються щомісяця.

За інформацією платформи, гроші надходять безпосередньо на офіційний рахунок підрозділу без комісії за сервіс. Військові можуть використовувати їх відповідно до актуальних потреб.