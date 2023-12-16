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Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області, є постраждалий

Субота 16 грудня 2023 22:23
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Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області, є постраждалий Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті атаки отримала поранення одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади.

Зокрема, росіяни били з мінометів, стрілецької зброї, артилерії, гранатометів. Також загарбники скидували міни та вибухові пристрої з безпілотників на територію Сумської області.

Під час міноменого обстрілу Юнаківської громади одна цивільна особа отримала поранення.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, 4 грудня російські війська обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті атаки поранення отримала одна людина.

До того, російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської області 28 листопада. Тоді загинули троє людей, серед них дитина.

Раніше загарбники також обстріляли з мінометів місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, що перебував на території власного домоволодіння.

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Війна Росії проти України Сумська область
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