Почти 200 взрывов за сутки. Военные РФ обстреляли Сумскую область: есть пострадавшая
Военные Российской Федерации сегодня, 3 января, обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате вражеского удара пострадал гражданский человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
"В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 184 взрыва", - сообщили в администрации.
Обстрелам в течение суток подверглись:
- Белопольская,
- Краснопольская,
- Хотинская,
- Юнаковская,
- Миропольская,
- Великописаревская,
- Глуховская,
- Середино-Будская,
- Свесская громады.
По Великописаревской общине осуществлен гранатометный обстрел и артобстрелы. В результате чего было травмировано одно гражданское лицо.
Обстрелы Сумской области
Отметим, что российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения атакуют приграничные территории Сумской области. На территории общин, находящихся у границы, недавно заметили активизацию вражеских ДРГ.
Мы также сообщали, что россияне обстреляли приграничье Сумской области. В результате один местный получил ранения.
Ранее захватчики также обстреляли из минометов город Середина-Буда в Сумской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина, находившийся на территории собственного домовладения.
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