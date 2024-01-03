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Почти 200 взрывов за сутки. Военные РФ обстреляли Сумскую область: есть пострадавшая

Сумская область, Среда 03 января 2024 22:20
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Почти 200 взрывов за сутки. Военные РФ обстреляли Сумскую область: есть пострадавшая Фото: Военные РФ обстреляли Сумскую область (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации сегодня, 3 января, обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате вражеского удара пострадал гражданский человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

"В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 184 взрыва", - сообщили в администрации.

Обстрелам в течение суток подверглись:

  • Белопольская,
  • Краснопольская,
  • Хотинская,
  • Юнаковская,
  • Миропольская,
  • Великописаревская,
  • Глуховская,
  • Середино-Будская,
  • Свесская громады.

По Великописаревской общине осуществлен гранатометный обстрел и артобстрелы. В результате чего было травмировано одно гражданское лицо.

Обстрелы Сумской области

Отметим, что российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения атакуют приграничные территории Сумской области. На территории общин, находящихся у границы, недавно заметили активизацию вражеских ДРГ.

Мы также сообщали, что россияне обстреляли приграничье Сумской области. В результате один местный получил ранения.

Ранее захватчики также обстреляли из минометов город Середина-Буда в Сумской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина, находившийся на территории собственного домовладения.

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