Почти 200 взрывов за сутки. Военные РФ обстреляли Сумскую область: есть пострадавшая

Военные Российской Федерации сегодня, 3 января, обстреляли приграничные территории Сумской области. В результате вражеского удара пострадал гражданский человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

"В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 184 взрыва", - сообщили в администрации.

Обстрелам в течение суток подверглись:

Белопольская,

Краснопольская,

Хотинская,

Юнаковская,

Миропольская,

Великописаревская,

Глуховская,

Середино-Будская,

Свесская громады.

По Великописаревской общине осуществлен гранатометный обстрел и артобстрелы. В результате чего было травмировано одно гражданское лицо.

Обстрелы Сумской области

Отметим, что российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения атакуют приграничные территории Сумской области. На территории общин, находящихся у границы, недавно заметили активизацию вражеских ДРГ.

Мы также сообщали, что россияне обстреляли приграничье Сумской области. В результате один местный получил ранения.

Ранее захватчики также обстреляли из минометов город Середина-Буда в Сумской области. В результате атаки погиб 48-летний мужчина, находившийся на территории собственного домовладения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.