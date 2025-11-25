ua en ru
Вт, 25 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Майже 200 тисяч під загрозою: Трамп наказав перевірити всіх біженців, прийнятих за Байдена

США, Вівторок 25 листопада 2025 06:01
UA EN RU
Майже 200 тисяч під загрозою: Трамп наказав перевірити всіх біженців, прийнятих за Байдена Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Адміністрація Дональда Трампа ініціювала масштабний перегляд статусу майже 200 тисяч біженців, прийнятих у США за часів Байдена, що може вплинути на їхнє майбутнє перебування в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Так, журналісти видання отримали службовий меморандум, підписаний директором Служби громадянства та імміграції США Джозефом Едлоу, в якому йдеться про масову "переатестацію" біженців.

Даний документ може вплинути на майбутнє майже 200 тисяч людей.

Що планує зробити адміністрація Трампа

Згідно з меморандумом, усі біженці, прийняті з 20 січня 2021 року до 20 лютого 2025 року, мають пройти повторну співбесіду та повний перегляд особових справ. У документі зазначено, що за часів Байдена "доцільність" і "кількість" поставили вище за "детальну перевірку", тому адміністрація Трампа вважає необхідним повернутися до кожної справи.

Цей крок може призвести до замороження статусів та затримок, а також до можливого скасування рішень щодо окремих біженців.

Можливий хаос і юридичні виклики

За оцінками експертів, рішення викличе серйозне занепокоєння серед біженців, багато з яких уже побудували життя у США. Правозахисники прогнозують хвилю судових позовів і називають ініціативу частиною "холодного ставлення" Трампа до міграції та людей, які тікають від конфліктів і переслідувань.

Юристи попереджають: масштабна повторна перевірка потребуватиме значних ресурсів і може викликати тривалі бюрократичні затримки, підвішуючи у невизначеності десятки тисяч сімей.

Що стоїть за рішенням

За інформацією AP, адміністрація Трампа вважає імміграційну політику Байдена надмірно ліберальною.

При цьому перевірка біженців - один із найгучніших кроків, що може стати початком ширшої реформи.

Оглядачі вже називають документ "ударом по одній із найстаріших гуманітарних програм США". Так, програма прийому біженців існує десятиліттями, і подібного масштабного перегляду не було ніколи.

Очікується, що дебати навколо ініціативи стануть однією з ключових тем американського політичного дискурсу найближчих тижнів.

Нагадаємо, не лише США взялось за біженців - у Британії також вирішили запровадити радикальні зміни в системі надання притулку. До них увійдуть пропозиції щодо обмеження терміну перебування біженців у країні.

Крім того, Німеччина планує почати повернення сирійських біженців додому та одночасно розглядає депортацію тих, хто перебуває в країні без законних підстав.

Також відомо, що Канада готується суттєво обмежити кількість тимчасових резидентів, які зможуть в’їхати до країни вже наступного року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог, - Зеленський
Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог, - Зеленський
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України