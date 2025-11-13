ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Канада зменшує квоту на візи для іноземців: кого не пустять до країни у 2026 році

Канада, Четвер 13 листопада 2025 05:40
UA EN RU
Канада зменшує квоту на візи для іноземців: кого не пустять до країни у 2026 році Фото: прем'єр-міністр Канади Марк Карні (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Канада готується суттєво обмежити кількість тимчасових резидентів, які зможуть в’їхати до країни вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на новий міграційний план уряду.

Згідно з новим федеральним бюджетом, у 2026 році Канада планує прийняти 385 тисяч тимчасових мешканців - це на 43% менше, ніж було заплановано на 2025 рік. Протягом наступних двох років квота ще зменшиться - до 370 тисяч осіб.

Для порівняння, торік імміграційний план передбачав понад 516 тисяч нових тимчасових жителів.

Міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань каже, що уряд Канади прагне повернути імміграцію до "більш сталого рівня".

"Канадці розуміють, що ми досягли меж своїх можливостей, - сказав він. - Ми не закриваємо двері, але переходимо до більш збалансованого підходу".

Менше студентів і сезонних працівників

У документі зазначено, що кількість тимчасових іноземних працівників у 2025 році вже зменшилася вдвічі порівняно з попереднім роком, а кількість студентів-іноземців - на 60%. Також скоротилася кількість прохачів притулку - приблизно на третину.

Канада зменшує квоту на візи для іноземців: кого не пустять до країни у 2026 році

Попри це, Канада планує й надалі надавати постійний вид на проживання 380 тисячам людей щороку - на рівні минулорічних показників.

Фокус - на економічній вигоді

Новий підхід спрямований на те, щоб імміграція більше відповідала економічним потребам країни. Так, уряд прагне, щоб частка економічних мігрантів серед усіх новоприбулих зросла з 59% до 64% протягом трьох років.

Також передбачено одноразовий захід для прискореного надання статусу постійного проживання 33 тисячам власників робочих віз та запуск нової програми для власників американських віз H-1B, зокрема у сфері технологій.

Крім того, уряд інвестує 1,7 мільярда доларів протягом 13 років у залучення висококваліфікованих дослідників до університетів Канади.

Суспільна думка і критика

За останні п’ять років у Канаді помітно зросла кількість громадян, які вважають, що країна приймає надто багато іммігрантів - нині таких понад 56%.

Разом з тим, правозахисні організації розкритикували нову політику.

"Це спроба зробити мігрантів цапами-відбувайлами за проблеми, які створив сам уряд - від браку житла до перевантаженої медицини", - заявив Саїд Хуссан із Migrant Rights Network.

Попри суперечливі оцінки, уряд наполягає, що скорочення імміграції - це зараз дуже необхідний захід, спрямований на стабілізацію ринку праці та зниження навантаження на соціальні системи країни.

Нагадаємо, Канада подала позов до суду, щоб вилучити російський вантажний літак Ан-124, який із 2022 року перебуває в аеропорту Торонто, і в разі успішного рішення має намір передати його Україні як символ покарання Росії за війну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада ДМС
Новини
Відставка Гринчук. Стало відомо, хто виконуватиме обов'язки міністра енергетики
Відставка Гринчук. Стало відомо, хто виконуватиме обов'язки міністра енергетики
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа