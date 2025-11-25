ua en ru
Почти 200 тысяч под угрозой: Трамп приказал проверить всех беженцев, принятых при Байдене

США, Вторник 25 ноября 2025 06:01
Почти 200 тысяч под угрозой: Трамп приказал проверить всех беженцев, принятых при Байдене Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Администрация Дональда Трампа инициировала масштабный пересмотр статуса почти 200 тысяч беженцев, принятых в США во времена Байдена, что может повлиять на их будущее пребывание в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Так, журналисты издания получили служебный меморандум, подписанный директором Службы гражданства и иммиграции США Джозефом Эдлоу, в котором говорится о массовой "переаттестации" беженцев.

Данный документ может повлиять на будущее почти 200 тысяч человек.

Что планирует сделать администрация Трампа

Согласно меморандуму, все беженцы, принятые с 20 января 2021 года до 20 февраля 2025 года, должны пройти повторное собеседование и полный пересмотр личных дел. В документе указано, что во времена Байдена "целесообразность" и "количество" поставили выше "детальной проверки", поэтому администрация Трампа считает необходимым вернуться к каждому делу.

Этот шаг может привести к замораживанию статусов и задержек, а также к возможной отмене решений по отдельным беженцам.

Возможный хаос и юридические вызовы

По оценкам экспертов, решение вызовет серьезное беспокойство среди беженцев, многие из которых уже построили жизнь в США. Правозащитники прогнозируют волну судебных исков и называют инициативу частью "холодного отношения" Трампа к миграции и людям, которые бегут от конфликтов и преследований.

Юристы предупреждают: масштабная повторная проверка потребует значительных ресурсов и может вызвать длительные бюрократические задержки, подвешивая в неопределенности десятки тысяч семей.

Что стоит за решением

По информации AP, администрация Трампа считает иммиграционную политику Байдена чрезмерно либеральной.

При этом проверка беженцев - один из самых громких шагов, который может стать началом более широкой реформы.

Обозреватели уже называют документ "ударом по одной из старейших гуманитарных программ США". Так, программа приема беженцев существует десятилетиями, и подобного масштабного пересмотра не было никогда.

Ожидается, что дебаты вокруг инициативы станут одной из ключевых тем американского политического дискурса ближайших недель.

Напомним, не только США взялось за беженцев - в Британии также решили ввести радикальные изменения в системе предоставления убежища. В них войдут предложения по ограничению срока пребывания беженцев в стране.

Кроме того, Германия планирует начать возвращение сирийских беженцев домой и одновременно рассматривает депортацию тех, кто находится в стране без законных оснований.

Также известно, что Канада готовится существенно ограничить количество временных резидентов, которые смогут въехать в страну уже в следующем году.

