UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Майже 200 людей під землею: РФ атакувала шахту ДТЕК в Дніпропетровській області

Ілюстративне фото: шахти ДТЕК також стали мішенями російського тероризму (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти масовано атакували вугільну шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Майже 200 людей опинилися під землею внаслідок удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

"Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці. Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти. Триває евакуація наших колег на поверхню", - сказано у повідомленні.

В ДТЕК додали, що це вже четверта атака окупантів на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Нагадаємо, що російські окупанти 26 серпня також завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

Окрім цього, в цей же день ворог обстріляв низку населених пунктів біля Добропілля. Внаслідок цього там було знеструмлено частину місцевих шахт, сотні шахтарів опинилися під землею. Втім, їх вдалося евакуювати на поверхню.

Зазначимо, що вугілля використовується в тому числі для роботи теплових електростанцій. Російський тероризм спрямований проти української енергетики, росіяни намагаються залишити українців без тепла та опалення напередодні зими.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКВійна в УкраїніДніпропетровська область