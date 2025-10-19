RU

Почти 200 человек под землей: РФ атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области

Иллюстративное фото: шахты ДТЭК также стали мишенями российского терроризма (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты массированно атаковали угольную шахту энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Почти 200 человек оказались под землей в результате удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"Накануне старта отопительного сезона враг снова ударил по украинской энергетике. Во время атаки под землей находилось 192 сотрудника шахты. Продолжается эвакуация наших коллег на поверхность", - сказано в сообщении.

В ДТЭК добавили, что это уже четвертая атака оккупантов на угольные предприятия ДТЭК за последние два месяца.

 

Напомним, что российские оккупанты 26 августа также нанесли удар по шахте энергетической компании ДТЭК. В результате атаки погиб один работник, еще трое получили ранения.

Кроме этого, в этот же день враг обстрелял ряд населенных пунктов возле Доброполья. В результате там была обесточена часть местных шахт, сотни шахтеров оказались под землей. Впрочем, их удалось эвакуировать на поверхность.

Отметим, что уголь используется в том числе для работы тепловых электростанций. Российский терроризм направлен против украинской энергетики, россияне пытаются оставить украинцев без тепла и отопления накануне зимы.

