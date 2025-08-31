Майже 200 атак за добу: Генштаб показав оновлені карти боїв

На фронті за останню добу зафіксували 182 боєзіткнення. Найактивнішими напрямками залишаються Покровський, Лиманський та Новопавлівський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та два склади боєприпасів противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 14 атак росіян. Минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів, загалом скинув 43 керовані авіаційні бомби та здійснив 194 артилерійські обстріли, зокрема 2 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку війська зупинили 11 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка та у бік Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Українські військові відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку ворог атакував тридцять разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, Греківка, Карпівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Шандриголове, Дронівка.

На Сіверському напрямку українські воїни успішно зупинили сім атак противника поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районі Ступочок та в бік Подільського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Катеринівка та Полтавка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили п'ятдесят штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Родинське, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у бік населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, Філія, Ялта, у бік населених пунктів Новоселівка, Комишуваха.

П’ять разів атакував агресор на Оріхівському напрямку - окупанти намагалися просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

