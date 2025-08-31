Майже 200 атак за добу: Генштаб показав оновлені карти боїв
На фронті за останню добу зафіксували 182 боєзіткнення. Найактивнішими напрямками залишаються Покровський, Лиманський та Новопавлівський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та два склади боєприпасів противника.
Ситуація на напрямках
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 14 атак росіян. Минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів, загалом скинув 43 керовані авіаційні бомби та здійснив 194 артилерійські обстріли, зокрема 2 - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку війська зупинили 11 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка та у бік Нововасилівки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Українські військові відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.
На Лиманському напрямку ворог атакував тридцять разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, Греківка, Карпівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Шандриголове, Дронівка.
На Сіверському напрямку українські воїни успішно зупинили сім атак противника поблизу Серебрянки.
На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районі Ступочок та в бік Подільського.
На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Катеринівка та Полтавка.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили п'ятдесят штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Родинське, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у бік населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, Філія, Ялта, у бік населених пунктів Новоселівка, Комишуваха.
П’ять разів атакував агресор на Оріхівському напрямку - окупанти намагалися просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.
Нагадаємо, днями Сили оборони України звільнили село Мирне поблизу Куп'янська Харківської області. Це підтвердив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі РБК-Україна.
За даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 1 082 140 солдатів. За минулу добу ЗСУ ліквідували 810 росіян.