Почти 200 атак за сутки: Генштаб показал обновленные карты боев

Украина, Воскресенье 31 августа 2025 08:59
Почти 200 атак за сутки: Генштаб показал обновленные карты боев Фото: Генштаб ВСУ обновил карты боев 31 августа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На фронте за последние сутки зафиксировали 182 боестолкновения. Самыми активными направлениями остаются Покровское, Лиманское и Новопавловское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и два склада боеприпасов противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 14 атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 17 авиационных ударов, в целом сбросил 43 управляемые авиационные бомбы и совершил 194 артиллерийских обстрела, в том числе 2 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении войска остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Каменка и в сторону Нововасильевки.

На Купянском направлении вчера состоялось девять атак захватчиков. Украинские военные отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск.

На Лиманском направлении враг атаковал тридцать раз, пытаясь вклиниться в оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Диброва, Грековка, Карповка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Шандриголово, Дроновка.

На Северском направлении украинские воины успешно остановили семь атак противника вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Ступочек и в сторону Подольского.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Екатериновка и Полтавка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили пятьдесят штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Красный Лиман, Луч, Лисовка, Зверево, Родинское, Котлино, Удачное, Новоукраинка, в сторону населенных пунктов Покровск и Золотой Колодец.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак в районах населенных пунктов Александроград, Малиевка, Шевченко, Зеленое Поле, Филиал, Ялта, в сторону населенных пунктов Новоселовка, Камышеваха.

Пять раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

Напомним, на днях Силы обороны Украины освободили село Мирное вблизи Купянска Харьковской области. Это подтвердил спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии РБК-Украина.

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла 1 082 140 солдат. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 810 россиян.

