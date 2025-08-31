Росіяни втратили за добу понад 800 солдат, багато крилатих ракет та автотехніки, - Генштаб
Російські окупанти за останню добу, з 30 на 31 серпня, втратили ще 810 військових. Також ЗСУ знищили майже 40 крилатих ракет та 83 одиниці автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 1 082 140 (+810) осіб;
- танків - 11 151 (+2) од;
- бойових броньованих машин - 23 212 (+2) од;
- артилерійських систем - 32 199 (+27) од;
- РСЗВ - 1476 од;
- засоби ППО - 1213 од;
- літаків - 422 од;
- гелікоптерів - 340 од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 55 062 (+371);
- крилаті ракети - 3664 (+38) од;
- кораблі /катери - 28 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 60 305 (+83) од;
- спеціальна техніка - 3952.
Ситуація на фронті
Зазначимо, що згідно з останніми даними Генштабу, станом на вечір 30 серпня, найактивніші бої відбуваються на двох напрямках - Покровському та Лиманському: 38 та 24 бойових зіткнень відповідно.
Недавно, 29 серпня, президент Володимир Зеленський розповів більш детально про ситуацію на Покровському напрямку. За його словами, там накопичилося понад 100 тисяч російських солдатів. Також небезпечно і на Запорізькому напрямку.
Зазначимо, що вже декілька днів поспіль армія ворога втрачає понад 800 осіб за добу, а з початку повномасштабного вторгнення втрати росіян перевищують вже 1 млн військових.