Росіяни втратили за добу понад 800 солдат, багато крилатих ракет та автотехніки, - Генштаб

Україна, Неділя 31 серпня 2025 08:10
Росіяни втратили за добу понад 800 солдат, багато крилатих ракет та автотехніки, - Генштаб Фото: ЗСУ також активно нищать артилерію ворога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Російські окупанти за останню добу, з 30 на 31 серпня, втратили ще 810 військових. Також ЗСУ знищили майже 40 крилатих ракет та 83 одиниці автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1 082 140 (+810) осіб;
  • танків - 11 151 (+2) од;
  • бойових броньованих машин - 23 212 (+2) од;
  • артилерійських систем - 32 199 (+27) од;
  • РСЗВ - 1476 од;
  • засоби ППО - 1213 од;
  • літаків - 422 од;
  • гелікоптерів - 340 од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 55 062 (+371);
  • крилаті ракети - 3664 (+38) од;
  • кораблі /катери - 28 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 60 305 (+83) од;
  • спеціальна техніка - 3952.

Ситуація на фронті

Зазначимо, що згідно з останніми даними Генштабу, станом на вечір 30 серпня, найактивніші бої відбуваються на двох напрямках - Покровському та Лиманському: 38 та 24 бойових зіткнень відповідно.

Недавно, 29 серпня, президент Володимир Зеленський розповів більш детально про ситуацію на Покровському напрямку. За його словами, там накопичилося понад 100 тисяч російських солдатів. Також небезпечно і на Запорізькому напрямку.

Зазначимо, що вже декілька днів поспіль армія ворога втрачає понад 800 осіб за добу, а з початку повномасштабного вторгнення втрати росіян перевищують вже 1 млн військових.

