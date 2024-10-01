Майже 190 боїв. Генштаб описав ситуацію на фронті за минулу добу

За минулу добу, 30 вересня, на лінії бойового зіткнення зафіксовано 189 боїв. На низці напрямків ворог залучав авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один засіб ППО, гармату на вогневій позиції, район зосередження особового складу, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни 16 разів атакували в районах населених пунктів Бургуватка, Стариця, Тихе та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку відбито 24 ворожі атаки неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 24 рази у бік Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві, одне боєзіткнення ще триває.

На Сіверському напрямку відбито три ворожі атаки поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки. По Серебрянському лісництву ворожа авіація завдала удару понад 60 некерованими авіаційними ракетами.

На Краматорському напрямку ворог три рази атакував у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку відбито 18 атак неподалік Торецька, Залізного, Неліпівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Сили оборони відбили 43 штурмові й наступальні атаки росіян у бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селидове та Михайлівка. Біля Селидового більше 20 атак.

На Курахівському напрямку зафіксовано 31 атаку поблизу Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Курахове та Георгіївка.

На Времівському напрямку росіяни вісім разів атакували у районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Активно залучали авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували в районі Малої Токмачки й отримали жорстку відсіч.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 654 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1370 російських терористів. Також було знищено: