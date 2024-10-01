Почти 190 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте за минувшие сутки

За минувшие сутки, 30 сентября, на линии боевого соприкосновения зафиксировано 189 боев. На ряде направлений враг привлекал авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно средство ПВО, пушку на огневой позиции, район сосредоточения личного состава, радиолокационную станцию и один другой важный объект российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне 16 раз атаковали в районах населенных пунктов Бурговатка, Старица, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении отбито 24 вражеские атаки неподалеку Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого.

На Лиманском направлении россияне атаковали 24 раза в сторону Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве, одно боестолкновение еще продолжается.

На Северском направлении отбиты три вражеские атаки вблизи Верхнекаменского и Белогоровки. По Серебрянскому лесничеству вражеская авиация нанесла удар более 60 неуправляемыми авиационными ракетами.

На Краматорском направлении враг три раза атаковал в районе Часового Яра.

На Торецком направлении отбито 18 атак неподалеку Торецка, Железного, Нелиповки и Щербиновки.

На Покровском направлении ситуация остается напряженной. Силы обороны отбили 43 штурмовые и наступательные атаки россиян в сторону населенных пунктов Новоторецкое, Новогродовка, Лисовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка. Возле Селидово более 20 атак.

На Кураховском направлении зафиксирована 31 атака вблизи Георгиевки, Константиновки, Курахово, Цукурино и Катериновки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Курахово и Георгиевка.

На Времовском направлении россияне восемь раз атаковали в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. Активно привлекали авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в районе Малой Токмачки и получили жесткий отпор.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 654 тысяч единиц личного состава. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1370 российских террористов. Также было уничтожено: