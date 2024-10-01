Росіяни втратили за добу 1370 солдатів та рекордну кількість БпЛА, - ЗСУ

За останню добу з 30 вересня на 1 жовтня, росіяни втратили на фронті 1370 солдатів, 33 артилерійські системи і 44 бойові броньовані машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, росіяни тиснуть на позиції ЗСУ на двох напрямках у Донецькій області.

В ніч на вівторок, 1 жовтня, терористи знову атакували Україну дронами типу "Шахед".

У Київській області було чутно вибухи через роботу сил ППО.

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