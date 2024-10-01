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Росіяни втратили за добу 1370 солдатів та рекордну кількість БпЛА, - ЗСУ

Вівторок 01 жовтня 2024 07:53
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Росіяни втратили за добу 1370 солдатів та рекордну кількість БпЛА, - ЗСУ Фото: армія РФ продовжує активно втрачати особовий склад і техніку на фронті (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 30 вересня на 1 жовтня, росіяни втратили на фронті 1370 солдатів, 33 артилерійські системи і 44 бойові броньовані машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 654 430 (+1370) осіб ліквідовано;
  • танків - 8883 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 17 547 (+44) од.;
  • артилерійських систем - 18 855 (+33) од.;
  • РСЗВ - 1204 од.;
  • засоби ППО - 963 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16 322 (+98) од.;
  • крилатих ракет - 2613 (+3) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 25 621 (+73) од.;
  • спеціальної техніки - 3314 (+1) од.

Росіяни втратили за добу 1370 солдатів та рекордну кількість БпЛА, - ЗСУ

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, росіяни тиснуть на позиції ЗСУ на двох напрямках у Донецькій області.

В ніч на вівторок, 1 жовтня, терористи знову атакували Україну дронами типу "Шахед".

У Київській області було чутно вибухи через роботу сил ППО.

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