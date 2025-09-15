Майже 190 боїв за добу: Генштаб повідомив, на яких напрямках найгарячіше

Від початку доби на фронті сталося 187 бойових зіткнень. Військові ЗСУ продовжують давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Обстріли

Російські загарбники завдали одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили 1977 дронів-камікадзе та здійснили 3416 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.

Окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів та 79 авіаційних ударів. Також росіяни здійснили 4945 обстрілів, з них 117 - із реактивних систем залпового вогню. Ще ворог випустив понад 6000 дронів.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Ольгівка Херсонської області.

Відповідь ЗСУ

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та два артилерійські засоби російських загарбників.

Втрати ворога за добу становлять 910 осіб. Також наші бійці "відмінусували" дві бойові броньовані машини росіян, 35 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 323 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

Фото: карти бойових дій на різних напрямках (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталося 11 боєзіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 15 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 28 керованих бомб, здійснив 193 обстріли, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора сталося десять боїв поблизу Вовчанська та у напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку минулої доби сталося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Радьківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку Ставків та поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Дробишеве, Торське.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 25 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Ступочок, Часового Яру та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Плещіївки, Катеринівки, Олександро-Калинового, Полтавки, Щербинівки, Софіївки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгороднє, Шахове, Вільне, Звірове, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та у бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку противника поблизу населених пунктів Іванівка, Ялта, Воскресенка, Новоїванівка, Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів.