Майже 150 осіб: OSINT та СБУ ідентифікували росіян, які катують українських полонених

Українські OSINTери з Molfar Intelligence Institute (МІІ) у співпраці зі Службою безпеки України змогли ідентифікувати 144 російських тюремників, які катують українських військовополонених та ув'язнених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження МІІ.
Завдяки використанню OSINT-розвідки - збору та аналізу інформації, яка доступна з відкритих та незасекречених джерел - ідентифікувати вдалося працівників наступних "установ" російського окупаційного режиму:
Зазначається, що 125 осіб, ідентифікованих в Таганрозі - це не випадковість. СІЗО в цьому місті вважається одним з найбільш жорстоких місць утримання полонених та ув'язнених українців. Зокрема, в Таганрозі утримують "азовців" з Маріуполя, там же тримали загиблу українську журналістку Вікторію Рощину.
Персонажі, яких ідентифікували - це не тільки "кадрові" російські тюремники. Росія використовує будь-який "людський ресурс", тому до керівництва та персоналу колоній потрапили зрадники України з Луганської області.
Наприклад, в.о. керівника колонії в Должанську "підполковник" Віталій Стержанов колись навчався у Чернігові. У 2014 році перейшов на бік проросійських терористів з "ЛНР", на яких з того моменту працював. Україна "оцінила" його "таланти" - Стержанов вже має підозру від СБУ.
Ще один персонаж, прапорщик внутрішньої служби Денис Мірчєв (Юліанов), працює в СІЗО у Бєлгородській області. Найсмішніше не те, що на внутрішню службу в Росії його загнали борги (Мірчєв мав понад мільйон рублів боргу, який зник через втручання федеральних юристів).
Мірчєв, як виявили розслідувачі, у далекому 2014 році був великим поціновувачем українського музиканта Олександра Ярмака та ще тоді писав виконавцю, щоб той йшов на фронт. Ярмак на фронт дійсно пішов, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ, та очолив підрозділ дронарів.
Але вишенькою на торті слугує те, що ще раніше, у 2011 році, Мірчєв був великим прихильником та пропагандистом... українського націоналізму. Про це свідчать численні старі адреси електронної пошти та його старий акаунт у забороненій соцмережі "Вконтакте" - там Мірчєв активно пропагував саме український націоналізм, а себе підписував не інакше, ніж "Денис Бандера".
"Вся інформація про 144 ідентифікованих російських тюремників в одну публікацію не вміститься. Саме тому Molfar Intelligence Institute структурував дані в новий реєстр - "Російські тюремники, що утримують українських полонених", - зазначили в матеріалі розслідувачі.
Точна цифра полонених та заручників, яких утримують російські окупанти, оцінюється приблизно у 8 тисяч осіб за версією MII. Президент УкраїниВолодимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути додому 5 857 українців. Ще 555 осіб були звільнені поза процедурами обміну.
"Але кожен день у полоні для українця - це тортури. Росіяни повинні розуміти, що вони понесуть відповідальність за злочини перед людством. І їх не захистять посади, зміни прізвищ чи перереєстрація адрес проживання", - зазначили розслідувачі.
Зазначимо, для росіян тортури українських полонених та в'язнів - не "ексцес виконавця", а загальновідома та схвалювана державна політика. Зокрема Росія розробила інструкції для катування українських полонених.
Нагадаємо, що 12 серпня Служба безпеки України спільно з розвідкою і поліцією встановила особи двох окупантів, які причетні до тортур українських військовополонених.
Також раніше ми розповідали, що керівнику СІЗО №2 міста Таганрог Ростовської області РФ (який організував катування української журналістки Вікторії Рощиної) було оголошено підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.