Почти 150 человек: OSINT и СБУ идентифицировали россиян, которые пытают украинских пленных

Украинские OSINTеры из Molfar Intelligence Institute (MII) в сотрудничестве со Службой безопасности Украины смогли идентифицировать 144 российских тюремщиков, которые пытают украинских военнопленных и заключенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование MII.
Благодаря использованию OSINT-разведки - сбора и анализа информации, которая доступна из открытых и незасекреченных источников - идентифицировать удалось работников следующих "учреждений" российского оккупационного режима:
Отмечается, что 125 человек, идентифицированных в Таганроге - это не случайность. СИЗО в этом городе считается одним из самых жестоких мест содержания пленных и заключенных украинцев. В частности, в Таганроге удерживают "азовцев" из Мариуполя, там же держали погибшую украинскую журналистку Викторию Рощину.
Персонажи, которых идентифицировали - это не только "кадровые" российские тюремщики. Россия использует любой "человеческий ресурс", поэтому в руководство и персонал колоний попали предатели Украины из Луганской области.
Например, и.о. руководителя колонии в Должанске "подполковник" Виталий Стержанов когда-то учился в Чернигове. В 2014 году перешел на сторону пророссийских террористов из "ЛНР", на которых с того момента работал. Украина "оценила" его "таланты" - Стержанов уже имеет подозрение от СБУ.
Еще один персонаж, прапорщик внутренней службы Денис Мирчев (Юлианов), работает в СИЗО в Белгородской области. Самое смешное не то, что на внутреннюю службу в России его загнали долги (Мирчев имел более миллиона рублей долга, который исчез из-за вмешательства федеральных юристов).
Мирчев, как обнаружили расследователи, в далеком 2014 году был большим ценителем украинского музыканта Александра Ярмака и еще тогда писал исполнителю, чтобы тот шел на фронт. Ярмак на фронт действительно пошел, уже после начала полномасштабного вторжения РФ, и возглавил подразделение дроноводов.
Но вишенкой на торте служит то, что еще раньше, в 2011 году, Мирчев был большим сторонником и пропагандистом... украинского национализма. Об этом свидетельствуют многочисленные старые адреса электронной почты и его старый аккаунт в запрещенной соцсети "Вконтакте" - там Мирчев активно пропагандировал именно украинский национализм, а себя подписывал не иначе, чем "Денис Бандера".
"Вся информация о 144 идентифицированных российских тюремщиков в одну публикацию не уместится. Именно поэтому Molfar Intelligence Institute структурировал данные в новый реестр - "Российские тюремщики, удерживающие украинских пленных", - отметили в материале расследователи.
Точная цифра пленных и заложников, которых удерживают российские оккупанты, оценивается примерно в 8 тысяч человек по версии MII. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть домой 5 857 украинцев. Еще 555 человек были освобождены вне процедур обмена.
"Но каждый день в плену для украинца - это пытка. Россияне должны понимать, что они понесут ответственность за преступления перед человечеством. И их не защитят должности, изменения фамилий или перерегистрация адресов проживания", - отметили расследователи.
Отметим, для россиян пытки украинских пленных и заключенных - не "эксцесс исполнителя", а общеизвестная и одобряемая государственная политика. В частности Россия разработала инструкции для пыток украинских пленных.
Напомним, что 12 августа Служба безопасности Украины совместно с разведкой и полицией установила личности двух оккупантов, которые причастны к пыткам украинских военнопленных.
Также ранее мы рассказывали, что руководителю СИЗО №2 города Таганрог Ростовской области РФ (который организовал пытки украинской журналистки Виктории Рощиной) было объявлено подозрение. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.