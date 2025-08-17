Майже 150 атак ворога за добу: оновлені карти боїв від Генштабу ЗСУ

Вчора загарбники завдали по території України 68 авіаударів, скинувши 127 КАБів. Крім цього, окупанти залучили для ураження 4718 дронів-камікадзе та здійснили 5955 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 140 - з РСЗВ.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, чотири артилерійські засоби, чотири склади військового майна й боєприпасів та пункт управління ворога.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб, а також здійснив 279 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Красного Першого, Кам’янки та Амбарного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки і Григорівки.

На Сіверському напрямку в районі Григорівки, противник двічі атакував позиції українських військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення, загарбник атакував у районі Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак в районах Торецька, Диліївки та у бік Плещіївки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія.

На Новопавлівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Піддубне, Шевченко, Воскресенка, Темирівка, Маліївка та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку оборонці відбили наступ загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби наблизитись до українських позицій.



