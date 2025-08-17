Майже 150 атак ворога за добу: оновлені карти боїв від Генштабу ЗСУ

За минулу добу на фронті зафіксували 148 бойових зіткнень. Найбільше боїв - на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Вчора загарбники завдали по території України 68 авіаударів, скинувши 127 КАБів. Крім цього, окупанти залучили для ураження 4718 дронів-камікадзе та здійснили 5955 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 140 - з РСЗВ.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, чотири артилерійські засоби, чотири склади військового майна й боєприпасів та пункт управління ворога.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб, а також здійснив 279 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Красного Першого, Кам’янки та Амбарного.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка.
На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки і Григорівки.
На Сіверському напрямку в районі Григорівки, противник двічі атакував позиції українських військ.
На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення, загарбник атакував у районі Олександро-Шультиного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак в районах Торецька, Диліївки та у бік Плещіївки.
На Покровському напрямку захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія.
На Новопавлівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Піддубне, Шевченко, Воскресенка, Темирівка, Маліївка та Ольгівське.
На Оріхівському напрямку оборонці відбили наступ загарбників у бік Степногірська.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби наблизитись до українських позицій.
Нагадаємо, 11 серпня аналітичний проєкт DeepState заявив, що російським військам удалося просунутися поблизу міста Добропілля у Донецькій області. Аналітики повідомили, що росіяни підійшли до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе.
В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро" підтвердили, що на Добропільському напрямку окупанти використовують перевагу в чисельності та намагаються просуватися малими групами повз першу лінію українських позицій.
Останніми днями ситуація стабілізувалася, українські воїни змогли відновити низку позицій. За даними ISW, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ за допомогою дронів.
Проте, як повідомили українські військові, росіяни окупували два населені пункти у Донецькій області.