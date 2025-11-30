Майже 1200 солдат та понад півтисячі дронів: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на 22:00, 29 листопада, на фронті за добу відбулося 260 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв, як і в попередні дні, була зафіксована на Покровському напрямку.

Відзначимо, днями командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол заявив, що незважаючи на всі свої спроби, російська армія не зможе здійснити швидке захоплення Покровська Донецької області. Навпаки, ворог загрузне в боях за місто, як це вже було неодноразово.