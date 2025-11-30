RU

Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Почти 1200 солдат и более полутысячи дронов: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: украинские военные продолжают наносить потери противнику (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 29 на 30 ноября, россияне потеряли на фронте еще 1160 солдат. Также ВСУ уничтожили 14 ББМ, 49 единиц автотехники и 508 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

С 24 февраля 2022 года до 30 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 172 860 (+1 160) чел;
  • танков - 11 386 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 672 (+14) ед;
  • артиллерийских систем - 34 740 (+7) ед;
  • РСЗО - 1 552 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1 253 ед;
  • самолетов - 430 ед;
  • вертолетов - 347 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 85 851 (+508) ед;
  • крылатые ракеты - 4 024 (+29) ед;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подводные лодки - 1 ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 68 512 (+49) ед;
  • специальная техника - 4 010 ед.

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на 22:00, 29 ноября, на фронте за сутки произошло 260 боевых столкновений. Наибольшее количество боев, как и в предыдущие дни, было зафиксировано на Покровском направлении.

Отметим, на днях командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол заявил, что несмотря на все свои попытки, российская армия не сможет осуществить быстрый захват Покровска Донецкой области. Наоборот, враг увязнет в боях за город, как это уже было неоднократно.

Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в Украине