Майже 1200 окупантів, дрони та техніка: Генштаб оновив втрати ворога за добу

Ситуація на фронті

Згідно з останнім зведенням Генштабу, станом на вечір 21 листопада, на фронті відбулося 234 бойових зіткнень. Найгарячішим знову став Покровський напрямок. Складними також лишаються Костянтинівський та Олександрівський напрямки.

Нагадаємо, у ЗСУ спростували заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито "оточення 15 батальйонів" у Куп'янську та заяви російського генерала Валерія Герасимова про окупацію міста на Харківщині.

Щодо Покровська, який також є ціллю ворога за осінньо-зимовий період, за місто точаться запеклі бої. Міноборони направило до Покровська багато різних підрозділів, яким важко між собою координуватись.