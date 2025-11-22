Почти 1200 оккупантов, дроны и техника: Генштаб обновил потери врага за сутки

Ситуация на фронте

Согласно последней сводке Генштаба, по состоянию на вечер 21 ноября, на фронте произошло 234 боевых столкновений. Самым горячим снова стало Покровское направление. Сложными также остаются Константиновское и Александровское направления.

Напомним, в ВСУ опровергли заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы "окружении 15 батальонов" в Купянске и заявления российского генерала Валерия Герасимова об оккупации города в Харьковской области.

Что касается Покровска, который также является целью врага за осенне-зимний период, за город идут ожесточенные бои. Минобороны направило в Покровск много различных подразделений, которым трудно между собой координироваться.