ЗСУ провели біля Покровська пошуково-ударні дії, у ворога втрати, - Генштаб

Вчора у суботу, 15 листопада, Сили оборони України провели біля Покровська пошуково-ударні дії. Росіяни зазнали втрат як у живій силі, так і в техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У Генштабі поінформували, що росіяни не виконавши цього року жодного стратегічного завдання, намагаються протиснути ЗСУ, щоб відзвітувати хоч про якість "успіхи".

Водночас Сили оборони України продовжують оборонну операцію, проводячи пошуково-ударні дії на окремих напрямках фронту. Зокрема, в районі Покровська.

"Так, минулої доби, в рамках дій наших військ на Покровському напрямку проведено пошук та знищення противника на території 26,6 кілометрів квадратних Покровського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.

В ході ведення бойових дій Сили оборони знищили 39 окупантів, а загальні втрати РФ становлять 60 осіб. Окрім того, ворог втратив 16 одиниць озброєння та військової техніки.

Тим часом у Запорізькій області українські військові продовжують уражати місця дислокації противника, його бойові позиції та тили.

"За минулу добу ворожі втрати склали 204 особи, 12 артилерійських систем (серед них - РСЗВ "Ураган") та 45 одиниць іншої військової техніки", - сказано у дописі.

У Генштабі зазначили, що головне завдання полягає у знищенні ворога та його резервів, а також підрив наступального потенціалу РФ.

"Завдяки професійним діям українських воїнів втрати агресора у 2025 році уже перевищили 367 460 осіб. Вдячність нашим захисникам і захисницям за стійкість й ефективність. Кожен ліквідований окупант - це крок до справедливого миру", - резюмували у Генштабі.