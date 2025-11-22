Майже 1200 окупантів, дрони та техніка: Генштаб оновив втрати ворога за добу

Ворог за добу, станом на 22 листопада, втратив на фронті 1170 солдатів. Також ЗСУ "мінуснули" більше 200 безпілотників РФ та багато техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

особового складу - близько 1 163 440 (+1 170) осіб. танків - 11 361 (+4) од. бойових броньованих машин - 23 607 (+7) од. артилерійських систем - 34 559 (+9) од. РСЗВ - 1 547 (+1) од. засоби ППО - 1 248 (+1) од. літаків - 428 од. гелікоптерів - 347 од. БПЛА оперативно-тактичного рівня - 82 842 (+222) од. крилаті ракети - 3 981 од. кораблі / катери - 28 од. підводні човни - 1 од. автомобільна техніка та автоцистерни - 67 842 (+74) од. спеціальна техніка - 4 002 од. Фото: росіяни на фронті також стрімко втрачають артилерію (Getty Images)

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 22 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Ситуація на фронті

Згідно з останнім зведенням Генштабу, станом на вечір 21 листопада, на фронті відбулося 234 бойових зіткнень. Найгарячішим знову став Покровський напрямок. Складними також лишаються Костянтинівський та Олександрівський напрямки.

Нагадаємо, у ЗСУ спростували заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито "оточення 15 батальйонів" у Куп'янську та заяви російського генерала Валерія Герасимова про окупацію міста на Харківщині.

Щодо Покровська, який також є ціллю ворога за осінньо-зимовий період, за місто точаться запеклі бої. Міноборони направило до Покровська багато різних підрозділів, яким важко між собою координуватись.