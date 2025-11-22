ua en ru
Майже 1200 окупантів, дрони та техніка: Генштаб оновив втрати ворога за добу

Україна, Субота 22 листопада 2025 08:00
Майже 1200 окупантів, дрони та техніка: Генштаб оновив втрати ворога за добу Фото: також ЗСУ вдалось знищити 1 РСЗО окупантів та 1 систему ППО (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ворог за добу, станом на 22 листопада, втратив на фронті 1170 солдатів. Також ЗСУ "мінуснули" більше 200 безпілотників РФ та багато техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 22 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

особового складу - близько 1 163 440 (+1 170) осіб.
танків - 11 361 (+4) од.
бойових броньованих машин - 23 607 (+7) од.
артилерійських систем - 34 559 (+9) од.
РСЗВ - 1 547 (+1) од.
засоби ППО - 1 248 (+1) од.
літаків - 428 од.
гелікоптерів - 347 од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 82 842 (+222) од.
крилаті ракети - 3 981 од.
кораблі / катери - 28 од.
підводні човни - 1 од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 67 842 (+74) од.
спеціальна техніка - 4 002 од.
Майже 1200 окупантів, дрони та техніка: Генштаб оновив втрати ворога за добуФото: росіяни на фронті також стрімко втрачають артилерію (Getty Images)

Ситуація на фронті

Згідно з останнім зведенням Генштабу, станом на вечір 21 листопада, на фронті відбулося 234 бойових зіткнень. Найгарячішим знову став Покровський напрямок. Складними також лишаються Костянтинівський та Олександрівський напрямки.

Нагадаємо, у ЗСУ спростували заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито "оточення 15 батальйонів" у Куп'янську та заяви російського генерала Валерія Герасимова про окупацію міста на Харківщині.

Щодо Покровська, який також є ціллю ворога за осінньо-зимовий період, за місто точаться запеклі бої. Міноборони направило до Покровська багато різних підрозділів, яким важко між собою координуватись.

