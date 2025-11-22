Почти 1200 оккупантов, дроны и техника: Генштаб обновил потери врага за сутки

Враг за сутки, по состоянию на 22 ноября, потерял на фронте 1170 солдат. Также ВСУ "минуснули" более 200 беспилотников РФ и много техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

личного состава - около 1 163 440 (+1 170) чел. танков - 11 361 (+4) ед. боевых бронированных машин - 23 607 (+7) ед. артиллерийских систем - 34 559 (+9) ед. РСЗО - 1 547 (+1) ед. средства ПВО - 1 248 (+1) ед. самолетов - 428 ед. вертолетов - 347 ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 82 842 (+222) ед. крылатые ракеты - 3 981 ед. корабли/катера - 28 ед. подводные лодки - 1 ед. автомобильная техника и автоцистерны - 67 842 (+74) ед. специальная техника - 4 002 ед. Фото: россияне на фронте также стремительно теряют артиллерию (Getty Images)

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 22 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронте

Согласно последней сводке Генштаба, по состоянию на вечер 21 ноября, на фронте произошло 234 боевых столкновений. Самым горячим снова стало Покровское направление. Сложными также остаются Константиновское и Александровское направления.

Напомним, в ВСУ опровергли заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы "окружении 15 батальонов" в Купянске и заявления российского генерала Валерия Герасимова об оккупации города в Харьковской области.

Что касается Покровска, который также является целью врага за осенне-зимний период, за город идут ожесточенные бои. Минобороны направило в Покровск много различных подразделений, которым трудно между собой координироваться.