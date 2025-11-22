Почти 1200 оккупантов, дроны и техника: Генштаб обновил потери врага за сутки
Враг за сутки, по состоянию на 22 ноября, потерял на фронте 1170 солдат. Также ВСУ "минуснули" более 200 беспилотников РФ и много техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 22 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
личного состава - около 1 163 440 (+1 170) чел.
танков - 11 361 (+4) ед.
боевых бронированных машин - 23 607 (+7) ед.
артиллерийских систем - 34 559 (+9) ед.
РСЗО - 1 547 (+1) ед.
средства ПВО - 1 248 (+1) ед.
самолетов - 428 ед.
вертолетов - 347 ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 82 842 (+222) ед.
крылатые ракеты - 3 981 ед.
корабли/катера - 28 ед.
подводные лодки - 1 ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 67 842 (+74) ед.
специальная техника - 4 002 ед.
Фото: россияне на фронте также стремительно теряют артиллерию (Getty Images)
Ситуация на фронте
Согласно последней сводке Генштаба, по состоянию на вечер 21 ноября, на фронте произошло 234 боевых столкновений. Самым горячим снова стало Покровское направление. Сложными также остаются Константиновское и Александровское направления.
Напомним, в ВСУ опровергли заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы "окружении 15 батальонов" в Купянске и заявления российского генерала Валерия Герасимова об оккупации города в Харьковской области.
Что касается Покровска, который также является целью врага за осенне-зимний период, за город идут ожесточенные бои. Минобороны направило в Покровск много различных подразделений, которым трудно между собой координироваться.