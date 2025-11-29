Майже 1000 окупантів за добу: Генштаб надав дані щодо втрат ворога

Нагадуємо, що за добу 28 листопада українські військові зафіксували 289 бойових зіткнень із російськими окупантами: противник здійснив 28 авіаударів із 86 керованими бомбами, застосував 876 дронів-камікадзе і здійснив 2 264 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

Зазначимо, що в Татарстані на території особливої економічної зони "Алабуга" сталася масштабна пожежа, яка зачепила виробничі об'єкти, включно з потужностями, що беруть участь у випуску ударних безпілотників.