Почти 1000 оккупантов за сутки: Генштаб предоставил данные по потерям врага

Напоминаем, что за сутки 28 ноября украинские военные зафиксировали 289 боевых столкновений с российскими оккупантами: противник осуществил 28 авиаударов с 86 управляемыми бомбами, применил 876 дронов-камикадзе и произвёл 2 264 обстрела позиций украинских войск и населённых пунктов.

Отметим, что в Татарстане на территории особой экономической зоны "Алабуга" произошел крупный пожар, затронувший производственные объекты, включая мощности, участвующие в выпуске ударных беспилотников.