Мають три дні. АМКУ вимагає від АЗС пояснити підвищення цін на пальне

Він розповів, що АМКУ в рамках здійснення заходів контролю направив вимоги з вичерпним переліком питань.

"Ці вимоги дуже зі стислими термінами. Термін наданий три дні всім учасникам реалізації ринку світлих нафтопродуктів, саме для того, щоб отримати вже офіційну інформацію щодо причин підстав підвищення цін на нафтопродукти, в тому числі скраплений газ", - зазначив Кириленко.

Що передувало

Вчора, 4 березня, голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав представників паливного ринку не використовувати панічні настрої задля отримання надприбутків.

"Всі ж розуміють, що стрибок цін на паливо, яке ви продаєте, наразі має дуже обмежений причинно-наслідковий зв'язок з війною в Ірані, хоча б з урахуванням часового лагу. Схаменіться. Не змушуйте звертатися до Антимонопольного (комітету - ред.)", - заявив Гетманцев.

Ситуація на паливному ринку

Нагадаємо, в Україні протягом кількох днів поспіль спостерігається поступове зростання цін на пальне на заправках.

Це стосується як бензину, так і дизелю та автогазу, при цьому подорожчання фіксується у більшості великих мереж АЗС. Ціни відрізняються залежно від мережі та регіону, але всі вони змінюються виключно у більшу сторону.