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Мають серйозний рівень неточності. У Британії відреагували на "витік" документів Пентагону

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Велика Британія, Вівторок 11 квітня 2023 21:30
Мають серйозний рівень неточності. У Британії відреагували на "витік" документів Пентагону Фото: у Британії відреагували на "витік" документів Пентагону (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Розвідка Великої Британії вважає, що витік секретної інформації з Пентагону продемонстрував серйозний рівень неточності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Там радять обережніше ставитись до інформації, бо вона може бути дезінформацією та не відповідати дійсності.

"Витік нібито секретної інформації США, про який широко повідомлялося, продемонстрував серйозний рівень неточності. Читачі повинні бути обережними й не приймати за чисту монету твердження, які можуть призвести до поширення дезінформації", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що The New York Times повідомило про нібито "витік" в мережі засекречених документів про підготовку контрнаступу ЗСУ. Витік також стосувався і Великої Британії.

Так, в документах, які просочились, йшлось про те, що минулого року російський винищувач ледь не збив британський літак спостереження. Інцидент стався 29 вересня біля узбережжя Криму. Подібний інцидент нещодавно трапився з американським безпілотником - 14 березня російські винищувачі Су-27 збили американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Детальніше про "витік" секретних документів США і наслідки для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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