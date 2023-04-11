Обладают серьезным уровнем неточности. В Британии отреагировали на "утечку" документов Пентагона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Там советуют более осторожно относиться к информации, потому что она может быть дезинформацией и не соответствовать действительности.

"Утечка якобы секретной информации США, о которой широко сообщалось, продемонстрировала серьезный уровень неточности. Читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут привести к распространению дезинформации", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что The New York Times сообщило о якобы "утечке" в сети засекреченных документов о подготовке контрнаступления ВСУ. Утечка также касалась и Великобритании.

Так, в просочившихся документах говорилось о том, что в прошлом году российский истребитель едва не сбил британский самолет наблюдения. Инцидент произошел 29 сентября у побережья Крыма. Подобный инцидент недавно произошел с американским беспилотником - 14 марта российские истребители Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper, который вел разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.