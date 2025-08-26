Мають намір "окупувати": КНДР розкритикувала спільні навчання США і Південної Кореї

Нагадаємо, кілька тижнів тому міністр оборони КНДР Но Кван Чхоль заявляв, що спільні навчання Південної Кореї і США становлять "серйозну загрозу" і можуть нібито ще більше загострити нестабільну ситуацію на Корейському півострові.

Говорячи про Північну Корею, Трамп під час діалогу з новим президентом Південної Кореї висловив бажання зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином цього року. Південнокорейський лідер зі свого боку висловив сподівання, що президенту США вдасться налагодити відносини між Сеулом і Пхеньяном.

"Я сподіваюся, що ви зможете принести мир на Корейський півострів, єдину розділену країну у світі. Щоб ви могли зустрітися з Кім Чен Ином, побудувати Trump World (комплекс нерухомості - ред.) у Північній Кореї. Щоб я міг грати там у гольф, і щоб ви дійсно змогли зіграти роль миротворця світового історичного значення", - сказав Лі.

Війна між Північною і Південною Кореями

Зазначимо, що до 1945 року Корея була єдиною країною, але після поразки Японії у Другій світовій війні її розділили по 38-й паралелі: північ зайняли радянські війська, південь - американські.

Передбачалося, що це тимчасово, але 1948 року на півострові виникли дві держави - КНДР і Республіка Корея, кожна з яких вважала себе єдиною законною владою. Цей розкол і став основою для початку Корейської війни 1950 року.

Вона почалася 25 червня, коли Північна Корея (КНДР) напала на Південну Корею. Але через три роки, 27 липня 1953 року, було підписано Угоду про перемир'я в Панмунджомі, яка триває вже 72 роки.

І хоча були випадки збройних провокацій, перестрілок на кордоні, захоплення кораблів тощо, все ж таки дій таких масштабів, як у 50-их роках минулого століття не було.