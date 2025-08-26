Намерены "оккупировать": КНДР раскритиковала совместные учения США и Южной Кореи

Напомним, пару недель назад министр обороны КНДР Но Кван Чхоль заявлял, что совместные учения Южной Кореи и США представляют "серьезную угрозу" и могут якобы еще больше обострить нестабильную ситуацию на Корейском полуострове.

Говоря о Северной Корее, Трамп во время диалога с новым президентом Южной Кореи выразил желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году. Южнокорейский лидер в свою очередь выразил надежду, что президенту США удастся наладить отношения между Сеулом и Пхеньяном.

"Я надеюсь, что вы сможете принести мир на Корейский полуостров, единственную разделенную страну в мире. Чтобы вы могли встретиться с Ким Чен Ыном, построить Trump World (комплекс недвижимости - ред.) в Северной Корее. Чтобы я мог играть там в гольф, и чтобы вы действительно смогли сыграть роль миротворца мирового исторического значения", - сказал Ли.

Война между Северной и Южной Кореями

Отметим, что до 1945 года Корея была единой страной, но после поражения Японии во Второй мировой войне ее разделили по 38-й параллели: север заняли советские войска, юг - американские.

Предполагалось, что это временно, но в 1948 году на полуострове возникли два государства - КНДР и Республика Корея, каждое из которых считало себя единственной законной властью. Этот раскол и стал основой для начала Корейской войны в 1950 году.

Она началась 25 июня, когда Северная Корея (КНДР) напала на Южную Корею. Но через три года, 27 июля в 1953 году, было подписано Соглашение о перемирии в Панмунджоме, которое длится уже 72 года.

И хотя были случаи вооруженных провокаций, перестрелок на границе, захваты кораблей и т.д., все же действий таких масштабов, как в 50-ых годах прошлого столетия не было.