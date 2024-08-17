Мають чимало переваг. У МОЗ розповіли усе, що потрібно знати про е-рецепти

Електронні рецепти застосовують у багатьох країнах світу. Вони не містять торговельних назв препаратів, а лише назву активної речовини. Це, своєю чергою, дозволяє обрати препарат відповідно до свого бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

З квітня 2023 року, для покупки рецептурних препаратів за власні кошти, було додано новий цифровий інструмент - електронний рецепт, окрім паперового варіанту. Електронний рецепт є цифровою версією паперового документа і створюється в електронній системі охорони здоров'я на основі медичних записів про стан пацієнта.

Він містить призначення лікаря щодо конкретного лікарського засобу, але не містить торгових назв, лише назву активної речовини. Ви самостійно вибираєте бренд препарату відповідно до свого бюджету.

Як і паперовий рецепт, електронний необхідний тільки для рецептурних ліків.

Електронний рецепт має ряд переваг:

він не може загубитися чи пошкодитися, завжди доступний;

не потребує розшифрування рукописного тексту, що знижує ймовірність помилок;

дозволяє лікарю дистанційно виписувати рецепти при хронічних чи рецидивних захворюваннях;

можливість часткової покупки ліків;

спрощує облік препаратів і вивчення їх ефективності на рівні держави.

Впровадження електронних рецептів є частиною євроінтеграційних процесів України, адже в Європі рецептурні ліки часто відпускаються за допомогою електронних інструментів.