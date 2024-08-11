Що робити, якщо відмовляють у е-рецепті: відповідь МОЗ
Цифровізація медицини значно спростила процес отримання ліків завдяки електронному рецепту. Цей зручний інструмент дозволяє уникнути зайвих візитів до лікаря, якщо немає термінової потреби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя.
Проте, доцільність візиту визначає сам лікар, і його рекомендації слід враховувати.
Як отримати ліки за електронним рецептом
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Консультація з лікарем: Перш ніж отримати електронний рецепт, зверніться до лікаря. На прийомі ви можете вибрати між електронним та паперовим рецептом. Е-рецепт може виписати лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній або приватній клініці, а також лікар-ФОП.
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Формування рецепта: Лікар створить електронний рецепт, зазначивши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції щодо прийому ліків.
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Отримання СМС: Ви отримаєте СМС з номером рецепта та унікальним кодом підтвердження. Якщо у вас немає мобільного телефону, лікар може надати друковану інформаційну пам’ятку.
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Придбання ліків: Ліки за е-рецептом можна отримати в будь-якій аптеці, яка працює в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).
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Термін дії рецепта: Рецепт можна погасити в аптеці протягом 90 днів або 10 днів залежно від групи ліків. Для погашення достатньо вказати фармацевту номер рецепта та код погашення.
Що робити, якщо лікар відмовляє у виписці електронного рецепта
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Відсутність декларації: Наявність декларації з сімейним лікарем не є обов’язковою для отримання е-рецепта. Важливо, щоб пацієнт був зареєстрований в ЕСОЗ. Якщо лікар відмовляє у виписці рецепта, зверніться до керівника медичного закладу. У разі потреби, телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ (1677).
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Фізичний прийом: Хоча електронний рецепт дозволяє уникнути непотрібних візитів, лікар може наполягати на фізичній консультації. Дотримуйтесь рекомендацій лікаря, але повідомте про свою ситуацію, якщо це не є терміновим випадком.
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Проблеми з інтернетом або енергозабезпеченням: Якщо у медичному закладі є проблеми з підключенням до інтернету або нестабільне енергозабезпечення, лікар може виписати паперовий рецепт, якщо ви купуєте ліки власним коштом. Наркотичні ліки відпускаються виключно за е-рецептом.
Дотримання цих рекомендацій допоможе вам ефективно використовувати переваги електронного рецепта і уникнути зайвих ускладнень.
Раніше повідомлялося, що підписати декларацію з сімейним лікарем можна онлайн.
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