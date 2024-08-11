Що робити, якщо відмовляють у е-рецепті: відповідь МОЗ

Проте, доцільність візиту визначає сам лікар, і його рекомендації слід враховувати.

Термін дії рецепта : Рецепт можна погасити в аптеці протягом 90 днів або 10 днів залежно від групи ліків. Для погашення достатньо вказати фармацевту номер рецепта та код погашення.

Придбання ліків : Ліки за е-рецептом можна отримати в будь-якій аптеці, яка працює в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Отримання СМС : Ви отримаєте СМС з номером рецепта та унікальним кодом підтвердження. Якщо у вас немає мобільного телефону, лікар може надати друковану інформаційну пам’ятку.

Консультація з лікарем : Перш ніж отримати електронний рецепт, зверніться до лікаря. На прийомі ви можете вибрати між електронним та паперовим рецептом. Е-рецепт може виписати лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній або приватній клініці, а також лікар-ФОП.

Відсутність декларації: Наявність декларації з сімейним лікарем не є обов’язковою для отримання е-рецепта. Важливо, щоб пацієнт був зареєстрований в ЕСОЗ. Якщо лікар відмовляє у виписці рецепта, зверніться до керівника медичного закладу. У разі потреби, телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ (1677).

Фізичний прийом: Хоча електронний рецепт дозволяє уникнути непотрібних візитів, лікар може наполягати на фізичній консультації. Дотримуйтесь рекомендацій лікаря, але повідомте про свою ситуацію, якщо це не є терміновим випадком.