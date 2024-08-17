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Имеют немало преимуществ. В Минздраве рассказали все, что нужно знать о э-рецептах

Суббота 17 августа 2024 21:38
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Имеют немало преимуществ. В Минздраве рассказали все, что нужно знать о э-рецептах Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Электронные рецепты применяют во многих странах мира. Они не содержат торговых названий препаратов, а только название активного вещества. Это, в свою очередь, позволяет выбрать препарат в соответствии со своим бюджетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

С апреля 2023 года, для покупки рецептурных препаратов за собственные средства, был добавлен новый цифровой инструмент - электронный рецепт, кроме бумажного варианта. Электронный рецепт является цифровой версией бумажного документа и создается в электронной системе здравоохранения на основе медицинских записей о состоянии пациента.

Он содержит назначение врача относительно конкретного лекарственного средства, но не содержит торговых названий, только название активного вещества. Вы самостоятельно выбираете бренд препарата в соответствии со своим бюджетом.

Как и бумажный рецепт, электронный необходим только для рецептурных лекарств.

Электронный рецепт имеет ряд преимуществ:

  • он не может потеряться или повредиться, всегда доступен;
  • не требует расшифровки рукописного текста, что снижает вероятность ошибок;
  • позволяет врачу дистанционно выписывать рецепты при хронических или рецидивирующих заболеваниях;
  • возможность частичной покупки лекарств;
  • упрощает учет препаратов и изучение их эффективности на уровне государства.

Внедрение электронных рецептов является частью евроинтеграционных процессов Украины, ведь в Европе рецептурные лекарства часто отпускаются с помощью электронных инструментов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что нужно делать, если вам отказывают в э-рецепте.

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Министерство здравоохранения Украины
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