Мають бути в кожному авто: 4 речі, які врятують водіїв під час снігопаду

Фото: Що повинно бути в автомобілі під час снігопаду (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У складних погодних умовах водіям варто бути максимально уважними та заздалегідь подбати про безпеку. У МВС нагадали основні правила поведінки на дорозі під час снігопаду та назвали речі, які обов’язково потрібно мати в автомобілі.

Що має бути в авто під час негоди

У МВС радять тримати в машині мінімальний набір речей, які можуть допомогти у разі застрягання чи вимушеної зупинки:

  • лопату;
  • буксирувальний трос;
  • ковдру або теплі речі;
  • заряджений мобільний телефон.

Ці речі можуть знадобитися, якщо автомобіль застрягне у снігу або доведеться чекати допомоги.

Як поводитися на дорозі

Правоохоронці наголошують, що під час снігопаду необхідно дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів і не перевищувати швидкість. Гальмувати слід плавно, а у разі заносу - не натискати різко на гальма.

Водіям також радять:

  • планувати поїздку з урахуванням прогнозу погоди;
  • перед виїздом перевіряти гальма, шини та освітлення;
  • використовувати лише зимову гуму;
  • бути особливо уважними біля пішохідних переходів і зупинок транспорту.


Поради водіям під час снігопадів (інфографіка: МВС України)

Якщо ви потрапили в сніговий полон

Під час сильного снігопаду не варто намагатися долати замети. Краще зупинитися та перечекати негоду. У МВС рекомендують періодично прогрівати двигун і стежити, щоб вихлопна труба не була засипана снігом, аби уникнути потрапляння вихлопних газів у салон.

Автомобіль залишати не радять - він є орієнтиром для рятувальників.

У разі надзвичайної ситуації слід телефонувати за номерами 112, 101 або 102.

Нагадаємо, синоптики попередили про небезпечні погодні умови 17 лютого у більшості областей України. Очікується ожеледиця на дорогах (жовтий рівень небезпеки), а вночі в північних регіонах температура може знизитися до -19°C.

Опади прогнозують у Криму та на півдні й південному сході країни, місцями можливий мокрий сніг і ожеледь. У Києві та області також очікується мороз до -16°C вночі та слизькі дороги.

Детальніше про погоду в Україні цього тижня - у матеріалі РБК-Україна.

