Мають бути в кожному авто: 4 речі, які врятують водіїв під час снігопаду

Що має бути в авто під час негоди

У МВС радять тримати в машині мінімальний набір речей, які можуть допомогти у разі застрягання чи вимушеної зупинки:

лопату;

буксирувальний трос;

ковдру або теплі речі;

заряджений мобільний телефон.

Ці речі можуть знадобитися, якщо автомобіль застрягне у снігу або доведеться чекати допомоги.

Як поводитися на дорозі

Правоохоронці наголошують, що під час снігопаду необхідно дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів і не перевищувати швидкість. Гальмувати слід плавно, а у разі заносу - не натискати різко на гальма.

Водіям також радять:

планувати поїздку з урахуванням прогнозу погоди;

перед виїздом перевіряти гальма, шини та освітлення;

використовувати лише зимову гуму;

бути особливо уважними біля пішохідних переходів і зупинок транспорту.



Поради водіям під час снігопадів (інфографіка: МВС України)

Якщо ви потрапили в сніговий полон

Під час сильного снігопаду не варто намагатися долати замети. Краще зупинитися та перечекати негоду. У МВС рекомендують періодично прогрівати двигун і стежити, щоб вихлопна труба не була засипана снігом, аби уникнути потрапляння вихлопних газів у салон.

Автомобіль залишати не радять - він є орієнтиром для рятувальників.

У разі надзвичайної ситуації слід телефонувати за номерами 112, 101 або 102.