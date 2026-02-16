Должны быть в каждом авто: 4 вещи, которые спасут водителей во время снегопада

В сложных погодных условиях водителям стоит быть максимально внимательными и заранее позаботиться о безопасности. В МВД напомнили основные правила поведения на дороге во время снегопада и назвали вещи, которые обязательно нужно иметь в автомобиле.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД).
В МВД советуют держать в машине минимальный набор вещей, которые могут помочь в случае застревания или вынужденной остановки:
Эти вещи могут понадобиться, если автомобиль застрянет в снегу или придется ждать помощи.
Правоохранители отмечают, что во время снегопада необходимо соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и не превышать скорость. Тормозить следует плавно, а в случае заноса - не нажимать резко на тормоза.
Водителям также советуют:
Советы водителям во время снегопадов (инфографика: МВД Украины)
Во время сильного снегопада не стоит пытаться преодолевать заносы. Лучше остановиться и переждать непогоду. В МВД рекомендуют периодически прогревать двигатель и следить, чтобы выхлопная труба не была засыпана снегом, чтобы избежать попадания выхлопных газов в салон.
Автомобиль оставлять не советуют - он является ориентиром для спасателей.
В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 112, 101 или 102.
Напомним, синоптики предупредили об опасных погодных условиях 17 февраля в большинстве областей Украины. Ожидается гололедица на дорогах (желтый уровень опасности), а ночью в северных регионах температура может снизиться до -19°C.
Осадки прогнозируют в Крыму, а также на юге и юго-востоке страны, местами возможен мокрый снег и гололед. В Киеве и области также ожидается мороз до -16°C ночью и скользкие дороги.
