Общество Образование Деньги Изменения

Должны быть в каждом авто: 4 вещи, которые спасут водителей во время снегопада

Фото: Что должно быть в автомобиле во время снегопада (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В сложных погодных условиях водителям стоит быть максимально внимательными и заранее позаботиться о безопасности. В МВД напомнили основные правила поведения на дороге во время снегопада и назвали вещи, которые обязательно нужно иметь в автомобиле.

Что должно быть в авто во время непогоды

В МВД советуют держать в машине минимальный набор вещей, которые могут помочь в случае застревания или вынужденной остановки:

  • лопату;
  • буксировочный трос;
  • одеяло или теплые вещи;
  • заряженный мобильный телефон.

Эти вещи могут понадобиться, если автомобиль застрянет в снегу или придется ждать помощи.

Как вести себя на дороге

Правоохранители отмечают, что во время снегопада необходимо соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и не превышать скорость. Тормозить следует плавно, а в случае заноса - не нажимать резко на тормоза.

Водителям также советуют:

  • планировать поездку с учетом прогноза погоды;
  • перед выездом проверять тормоза, шины и освещение;
  • использовать только зимнюю резину;
  • быть особенно внимательными возле пешеходных переходов и остановок транспорта.


Советы водителям во время снегопадов (инфографика: МВД Украины)

Если вы попали в снежный плен

Во время сильного снегопада не стоит пытаться преодолевать заносы. Лучше остановиться и переждать непогоду. В МВД рекомендуют периодически прогревать двигатель и следить, чтобы выхлопная труба не была засыпана снегом, чтобы избежать попадания выхлопных газов в салон.

Автомобиль оставлять не советуют - он является ориентиром для спасателей.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 112, 101 или 102.

Напомним, синоптики предупредили об опасных погодных условиях 17 февраля в большинстве областей Украины. Ожидается гололедица на дорогах (желтый уровень опасности), а ночью в северных регионах температура может снизиться до -19°C.

Осадки прогнозируют в Крыму, а также на юге и юго-востоке страны, местами возможен мокрый снег и гололед. В Киеве и области также ожидается мороз до -16°C ночью и скользкие дороги.

Подробнее о погоде в Украине на этой неделе - в материале РБК-Украина.

