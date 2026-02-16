Должны быть в каждом авто: 4 вещи, которые спасут водителей во время снегопада

В сложных погодных условиях водителям стоит быть максимально внимательными и заранее позаботиться о безопасности. В МВД напомнили основные правила поведения на дороге во время снегопада и назвали вещи, которые обязательно нужно иметь в автомобиле.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД).

Что должно быть в авто во время непогоды

В МВД советуют держать в машине минимальный набор вещей, которые могут помочь в случае застревания или вынужденной остановки:

лопату;

буксировочный трос;

одеяло или теплые вещи;

заряженный мобильный телефон.

Эти вещи могут понадобиться, если автомобиль застрянет в снегу или придется ждать помощи.

Как вести себя на дороге

Правоохранители отмечают, что во время снегопада необходимо соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и не превышать скорость. Тормозить следует плавно, а в случае заноса - не нажимать резко на тормоза.

Водителям также советуют:

планировать поездку с учетом прогноза погоды;

перед выездом проверять тормоза, шины и освещение;

использовать только зимнюю резину;

быть особенно внимательными возле пешеходных переходов и остановок транспорта.



Советы водителям во время снегопадов (инфографика: МВД Украины)

Если вы попали в снежный плен

Во время сильного снегопада не стоит пытаться преодолевать заносы. Лучше остановиться и переждать непогоду. В МВД рекомендуют периодически прогревать двигатель и следить, чтобы выхлопная труба не была засыпана снегом, чтобы избежать попадания выхлопных газов в салон.

Автомобиль оставлять не советуют - он является ориентиром для спасателей.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 112, 101 или 102.