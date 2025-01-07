Мають 9 точок підвіски: у Defense Express пояснили, чому F-16 в Україні несуть лише 4 ракети
Українські F-16 можуть переносити лише чотири ракети для збиття. Хоча на деяких фото ці літаки зображені із 16 ракетами та бомбами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Що передувало
Сьогодні стало відомо, що український пілот винищувача F-16 під час однієї з масових атак РФ по Україні встановив рекорд зі збиття ворожих ракет. Він зміг збити шість крилатих ракет противника за один бойовий виліт.
У Повітряних силах зауважили, що льотчик F-16 спочатку застосував усі чотири ракети класу "повітря - повітря", якими був оснащений винищувач.
Що кажуть у Defense Express
У виданні зауважили, що точок підвіски для зброї у цього винищувача цілих 9. Окрім того, у мережі є фото F-16, де він оснащений озброєнням та несе 16 ракет та бомб у так званому beast mode - "режимі звіра".
Як пишуть у Defense Express, річ у тому, що на таких фото показано останню версію F-16V Block 70/72. І саме для фото було використано спеціальні багатоточкові пілони - AMBER (Advanced Missile And Bomb Ejector Racks).
Загалом у F-16 є дев'ять точок підвіски озброєння:
- одна під фюзеляжем;
- шість під крилом;
- дві на закінцівках крила.
Однак не всі підвіски підтримують розміщення ракет типу "повітря-повітря". Таку функцію мають лише шість: чотири під крилами та два на закінцівках.
А ось на пілони, які знаходяться ближче до крила та під фюзеляж можливо підвісити лише зброю типу "повітря-земля", контейнери з додатковим оснащенням та підвісні паливні баки. Зазвичай ці баки використовують для того, щоб нести додаткове пальне. Без цих додаткових баків бойовий радіус F-16 дуже сильно зменшується.
Під час бойового патрулювання F-16 витрачає близько 2800-3000 літрів палива на годину, а під час активних маневрів - до 9000 літрів. Внутрішні баки вміщують близько 4000 літрів палива, тому F-16 зазвичай оснащують додатковими баками на 1400 або 2271 літр під крилами та на 1135 літрів під фюзеляжем.
Попри це - залишається ще два пілони. На фото бельгійських F-16, аналогічних тим, які має Україна, видно, що винищувачі несуть одразу шість AIM-120 та по два підвісні 370-галоні баки. А ось Україна, ймовірно, отримала F-16 зі спеціальними контейнерами-пілонами ECIPS/CJS. Вони відповідають за РЕБ та захист літака від ракетних атак. Саме тому вони можуть бути просто не пристосовані для запуску ракет "повітря-повітря" й на них можливо підвісити лише бомби.
Саме тому розпорядженні пілота залишається лише чотири точки підвіски для ракет "повітря-повітря".
Підготовка пілотів на F-16
Раніше ми писали про те, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.
Окрім цього наприкінці серпня минулого року стало відомо, що Україна втратила один з отриманих літаків. Це сталося під час масованої атаки ворога 26 серпня. Внаслідок авіакатастрофи загинув досвідчений пілот Олексій Месь "Мунфіш".
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