Имеют 9 точек подвески: в Defense Express объяснили, почему F-16 в Украине несут только 4 ракеты

Украинские F-16 могут переносить только четыре ракеты для сбивания. Хотя на некоторых фото эти самолеты изображены с 16 ракетами и бомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Что предшествовало

Сегодня стало известно, что украинский пилот истребителя F-16 во время одной из массовых атак РФ по Украине установил рекорд по сбиванию вражеских ракет. Он смог сбить шесть крылатых ракет противника за один боевой вылет.

В Воздушных силах отметили, что летчик F-16 сначала применил все четыре ракеты класса "воздух - воздух", которыми был оснащен истребитель.

Что говорят в Defense Express

В издании отметили, что точек подвески для оружия у этого истребителя целых 9. Кроме того, в сети есть фото F-16, где он оснащен вооружением и несет 16 ракет и бомб в так называемом beast mode - "режиме зверя".

Как пишут в Defense Express, дело в том, что на таких фото показано последнюю версию F-16V Block 70/72. И именно для фото были использованы специальные многоточечные пилоны - AMBER (Advanced Missile And Bomb Ejector Racks).

Всего у F-16 есть девять точек подвески вооружения:

одна под фюзеляжем;

шесть под крылом;

две на законцовках крыла.

Однако не все подвески поддерживают размещение ракет типа "воздух-воздух". Такую функцию имеют только шесть: четыре под крыльями и два на законцовках.

А вот на пилоны, которые находятся ближе к крылу и под фюзеляж возможно подвесить только оружие типа "воздух-земля", контейнеры с дополнительным оснащением и подвесные топливные баки. Обычно эти баки используют для того, чтобы нести дополнительное топливо. Без этих дополнительных баков боевой радиус F-16 очень сильно уменьшается.

Во время боевого патрулирования F-16 расходует около 2800-3000 литров топлива в час, а во время активных маневров - до 9000 литров. Внутренние баки вмещают около 4000 литров топлива, поэтому F-16 обычно оснащают дополнительными баками на 1400 или 2271 литр под крыльями и на 1135 литров под фюзеляжем.

Несмотря на это - остается еще два пилоны. На фото бельгийских F-16, аналогичных тем, которые имеет Украина, видно, что истребители несут сразу шесть AIM-120 и по два подвесных 370-галлонных бака. А вот Украина, вероятно, получила F-16 со специальными контейнерами-пилонами ECIPS/CJS. Они отвечают за РЭБ и защиту самолета от ракетных атак. Именно поэтому они могут быть просто не приспособлены для запуска ракет "воздух-воздух" и на них возможно подвесить только бомбы.

Именно поэтому в распоряжении пилота остается только четыре точки подвески для ракет "воздух-воздух".