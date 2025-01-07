ua en ru
Вт, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Вперше в історії: український пілот F-16 встановив рекорд зі збиття ракет за один виліт

Вівторок 07 січня 2025 12:37
UA EN RU
Вперше в історії: український пілот F-16 встановив рекорд зі збиття ракет за один виліт Ілюстративне фото: український пілот F-16 встановив рекорд зі збиття ракет за один виліт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Український пілот винищувача F-16 під час однієї з масових атак РФ по Україні встановив рекорд зі збиття ворожих ракет. Він знищив шість крилатих ракет противника за один бойовий виліт.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За словами Ігната, мова про масштабний обстріл 13 грудня, коли росіяни запустили по Україні майже 200 дронів, "Кинджали" ще понад 90 різних ракет. Під час таких обстрілів основною ціллю F-16 є саме крилаті ракети.

Як розповів Ігнат, льотчик F-16 спочатку застосував усі чотири ракети класу "повітря - повітря". Таким чином він збив чотири російські крилаті ракети. Однак пілот помітив ще одну ціль і вирішив використати авіаційну гармату.

"Збивати крилаті ракети гарматою - це дуже ризиковано через високу швидкість цілі та небезпеку детонації. Але я діяв так, як навчали інструктори у США, і мені вдалося влучити. Як з’ясувалося, одночасно було знищено дві ракети, які летіли поруч одна з одною", - розповів Ігнату сам пілот.

У Повітряних сил зазначили, що цей випадок є унікальним: уперше в історії пілот F-16 знищив шість крилатих ракет за один виліт, дві з них - за допомогою авіаційної гармати.

Водночас, Ігнат зауважив, що попри те, що Україні передали не найсучасніші модифікації F-16, українські пілоти щодня демонструють виняткові навички, максимально використовуючи наявну техніку.

Підготовка пілотів на F-16

Раніше ми писали про те, що Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію у 2023 році з метою надання бойових літаків F-16. А вже у серпні 2024 року стало офіційно відомо, що в Україну прибули перші винищувачі F-16.

Згодом стало відомо, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.

Також варто нагадати, що наприкінці серпня минулого року Україна втратила один з отриманих літаків. Це сталося під час масованої атаки ворога 26 серпня. Внаслідок авіакатастрофи загинув досвідчений пілот Олексій Месь "Мунфіш".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
F-16 Війна в Україні Ракетна атака
NEWS
Вперше в історії: український пілот F-16 встановив рекорд зі збиття ракет за один виліт
Вперше в історії: український пілот F-16 встановив рекорд зі збиття ракет за один виліт
DAILY
Ірина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Росією у 2025 році не запрацює, але будуть зрушення
Юлія Акимова, Юрій Дощатов Ірина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Росією у 2025 році не запрацює, але будуть зрушення