Вперше в історії: український пілот F-16 встановив рекорд зі збиття ракет за один виліт

Український пілот винищувача F-16 під час однієї з масових атак РФ по Україні встановив рекорд зі збиття ворожих ракет. Він знищив шість крилатих ракет противника за один бойовий виліт.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За словами Ігната, мова про масштабний обстріл 13 грудня, коли росіяни запустили по Україні майже 200 дронів, "Кинджали" ще понад 90 різних ракет. Під час таких обстрілів основною ціллю F-16 є саме крилаті ракети.

Як розповів Ігнат, льотчик F-16 спочатку застосував усі чотири ракети класу "повітря - повітря". Таким чином він збив чотири російські крилаті ракети. Однак пілот помітив ще одну ціль і вирішив використати авіаційну гармату.

"Збивати крилаті ракети гарматою - це дуже ризиковано через високу швидкість цілі та небезпеку детонації. Але я діяв так, як навчали інструктори у США, і мені вдалося влучити. Як з’ясувалося, одночасно було знищено дві ракети, які летіли поруч одна з одною", - розповів Ігнату сам пілот.

У Повітряних сил зазначили, що цей випадок є унікальним: уперше в історії пілот F-16 знищив шість крилатих ракет за один виліт, дві з них - за допомогою авіаційної гармати.

Водночас, Ігнат зауважив, що попри те, що Україні передали не найсучасніші модифікації F-16, українські пілоти щодня демонструють виняткові навички, максимально використовуючи наявну техніку.

Підготовка пілотів на F-16

Раніше ми писали про те, що Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію у 2023 році з метою надання бойових літаків F-16. А вже у серпні 2024 року стало офіційно відомо, що в Україну прибули перші винищувачі F-16.

Згодом стало відомо, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.