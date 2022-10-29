Маючи західну зброю, Україна змінює положення в артилерійській війні, - NYT

На півдні Херсонської області Україна тепер має перевагу у дальності та точності наведення артилерії, ракет та безпілотників, знищуючи те, що було критично важливим активом Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Війна в Україні велася в основному повітрям, із застосуванням артилерії, ракет, ракет і безпілотників. І протягом кількох місяців Росія мала перевагу, маючи нагоду обстрілювати українські міста, селища та військові об'єкти з позицій, що знаходяться далеко за межами досяжності української зброї.

Але останніми місяцями ситуація на лінії фронту на півдні України змінилася. За словами командирів та військових аналітиків, завдяки потужній західній зброї та смертоносним саморобним безпілотникам Україна тепер має артилерійську перевагу у цьому районі.

Україна зараз має перевагу як за дальністю, так і високоточними ракетами та артилерійськими снарядами - класом озброєнь, якого в арсеналі Росії значною мірою не вистачає. Українські солдати вивозять бронетехніку вартістю мільйони доларів дешевими саморобними безпілотниками, а також досконалішими безпілотниками та іншою зброєю, наданою США та союзниками.

Російські збройні сили залишаються грізною силою з крилатими ракетами, значною армією та мільйонами артилерійських снарядів, хоч і неточними. Російські командири кажуть, що щойно завершилася мобілізація, яка додасть на поле бою 300 000 солдатів, хоча багато хто з них буде погано навчений і погано екіпірований. А президент Володимир В. Путін ясно заявив про свою рішучість виграти війну практично за будь-яку ціну.

Проте на південному фронті неможливо помилитися у мінливій долі. Зростаюча перевага України в артилерії, що різко контрастує з бойовими діями по всій країні влітку, коли Росія обстрілювала українські позиції мінометним і артилерійським вогнем, дозволило повільно, хоча і дорого обходиться просуванню на південь до стратегічного портового міста Херсона, єдиної столиці провінції після вторгнення у лютому.

Контраст із полем бою влітку не міг бути різкішим. У Донецькій області на сході України Росія зробила приблизно 10 артилерійських пострілів на кожен снаряд українських батарей. Зараз у Херсоні українське командування каже, що сторони стріляють приблизно рівною кількістю снарядів, але українські удари не лише дальніші, а й точніші через ракети з супутниковим наведенням та артилерійські снаряди, надані Заходом.