Имея западное оружие, Украина меняет положение в артиллерийской войне, - NYT

На юге Херсонской области у Украины теперь есть преимущество в дальности и точности наведения артиллерии, ракет и беспилотников, уничтожая то, что было критически важным активом России.

Война в Украине велась в основном по воздуху, с применением артиллерии, ракет, ракет и беспилотников. И в течение нескольких месяцев у России было преимущество, имея возможность обстреливать украинские города, поселки и военные объекты с позиций, которые находятся далеко за пределами досягаемости украинского оружия.

Но в последние месяцы ситуация на линии фронта на юге Украины изменилась. По словам командиров и военных аналитиков, благодаря мощному западному оружию и смертоносным самодельным беспилотникам у Украины теперь есть артиллерийское преимущество в этом районе.

Украина сейчас имеет преимущество как по дальности, так и высокоточным ракетам и артиллерийским снарядам - классу вооружений, которого в арсенале России в значительной степени не хватает. Украинские солдаты вывозят бронетехнику стоимостью в миллионы долларов дешевыми самодельными беспилотниками, а также более совершенными беспилотниками и другим оружием, предоставленным США и союзниками.

Российские вооруженные силы остаются грозной силой с крылатыми ракетами, внушительной армией и миллионами артиллерийских снарядов, хотя и неточные. Российские командиры говорят, что только что завершилась мобилизация, которая прибавит на поле боя 300 000 солдат, хотя многие из них будут плохо обучены и плохо экипированы. А президент Владимир В. Путин ясно заявил о своей решимости выиграть войну практически любой ценой.

Однако на южном фронте невозможно ошибиться в превратной судьбе. Растущее преимущество Украины в артиллерии, резко контрастирующее с боевыми действиями по всей стране летом, когда Россия обстреливала украинские позиции минометным и артиллерийским огнем, позволило медленно, хотя и дорого обходиться продвижению на юг к стратегическому портовому городу Херсону, единственной столице провинции. .

Контраст с полем боя летом не мог быть более резким. В Донецкой области на востоке Украины Россия произвела около 10 артиллерийских выстрелов на каждый снаряд украинских батарей. Сейчас в Херсоне украинское командование говорит, что стороны стреляют примерно равным количеством снарядов, но украинские удары не только дальние, но и более точные из-за ракет со спутниковым наведением и артиллерийских снарядов, предоставленных Западом.