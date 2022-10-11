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Німеччина передасть Україні 16 САУ Zuzana

Новость на русском →
Вівторок 11 жовтня 2022 23:05
Німеччина передасть Україні 16 САУ Zuzana Фото: Німеччина передасть Україні 16 САУ Zuzana (http://flickr.com/131561895@N06)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana. Це відбуватиметься у співпраці з Данією та Норвегією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку урядового сайту Німеччини.

Також стало відомо, що Німеччина має намір передати 130 систем опалення та 36 медичних транспортерів.

Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 000 аптечок та 405 000 сухпайків.

З міркувань безпеки федеральний уряд не надає детальної інформації про способи та дати постачання допомоги.

Що відомо про Zuzana 2

САУ Zuzana 2 - це самохідна гаубиця калібру 155 мм. 2018 року армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані до армії у липні 2021 року, щоб замінити попереднє покоління.

Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібру здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 кілометра. Башта здатна розвертатися на 360 градусів, а завдяки автомату заряджання кількість членів екіпажу зменшена з чотирьох до трьох.

Нагадаємо, що Данія, Норвегія та Німеччина оплатять гаубиці Zuzana-2 для України.

У червні міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна передасть 8 установок Zuzana 2. Пізніше стало відомо, що Словаччина передала Україні перші чотири САУ Zuzana.

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