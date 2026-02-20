Друг Трампа-молодшого уклав таємну угоду з росіянами на Алясці, - NYT
Інвестор з Техаса Джентрі Біч, пов'язаний з родиною президента США Дональда Трампа, збирається добувати газ з росіянами на Алясці. Він тихо підписав угоду.
Подробиці угоди
За словами Біча, восени минулого року він тихо підписав контракт з однією з найбільших енергетичних компаній Росії про спільну розробку газу в США.
Проєкт знаходиться на початковій стадії, а фінансові деталі не розголошуються. Російська сторона підтвердила переговори про використання своїх технологій для скраплення газу на півночі Аляски, хоча прямо не підтвердила співпрацю саме з Бічем.
Інвестор зазначив, що про проєкт "знають на найвищому рівні" як у Москві, так і у Вашингтоні.
Сама угода була обговорена під час зустрічей у Дубаї та Європі з мільярдером Леонідом Міхельсоном, виконавчим директором "Новатек", який перебуває під санкціями Великої Британії та Канади, але не США чи ЄС.
Зв'язок із Трампом
Джентрі Біч є університетським другом Дональда Трампа-молодшого і був заступником голови з фінансових питань під час інавгурації Трампа у 2017 році.
На думку інвестора, нинішня адміністрація президента США створює сприятливіші умови для бізнесу з РФ.
"Трамп - президент, який орієнтований на угоди. Я не думаю, що під час адміністрації Байдена (колишній президент США - ред.) люди відчували б себе так само комфортно, працюючи з російськими компаніями", - заявив Біч.
Видання нагадує, що після вторгнення РФ в Україну більшість західних країн розірвали економічні зв'язки з Москвою. Проте Трамп неодноразово заявляв про "величезні можливості" для угод у разі закінчення війни.
"Угода пана Біча може стати першим відомим випадком, коли американський інвестор формалізує нове ділове підприємство з великою російською компанією з того часу, як Кремль почав пропонувати адміністрації Трампа можливості укладання угод рік тому", - йдеться у матеріалі.
Як наголошує NYT, загалом американські компанії залишаються дуже скептично налаштованими щодо ведення бізнесу з Росією, а адміністрація Трампа запровадила значні нові санкції проти російської нафтової промисловості минулої осені.
Компанія "Новатек"
Це одна з провідних російських компаній у сфері видобутку природного газу.
У вересні 2024 року керівництво заявило, що змушене скорочувати свої наймасштабніші проєкти через санкції, введені західними країнами.
Також повідомлялось, що "Новатек" намагається відновити відносини з США. Його мета зняття санкцій, які були накладені раніше цього року.
Зустріч на Алясці
Нагадаємо, ще влітку 2025 року на Алясці відбулась знакова зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Головною темою обговорення була триваюча війна в Україні.
Тоді багато хто вірив, що ця розмова стане проривом і нарешті допоможе врегулювати конфлікт, проте дива не сталося.