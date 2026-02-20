Друг Трампа-молодшого уклав таємну угоду з росіянами на Алясці, - NYT

Інвестор з Техаса Джентрі Біч, пов'язаний з родиною президента США Дональда Трампа, збирається добувати газ з росіянами на Алясці. Він тихо підписав угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Подробиці угоди

За словами Біча, восени минулого року він тихо підписав контракт з однією з найбільших енергетичних компаній Росії про спільну розробку газу в США.

Проєкт знаходиться на початковій стадії, а фінансові деталі не розголошуються. Російська сторона підтвердила переговори про використання своїх технологій для скраплення газу на півночі Аляски, хоча прямо не підтвердила співпрацю саме з Бічем.

Інвестор зазначив, що про проєкт "знають на найвищому рівні" як у Москві, так і у Вашингтоні.

Сама угода була обговорена під час зустрічей у Дубаї та Європі з мільярдером Леонідом Міхельсоном, виконавчим директором "Новатек", який перебуває під санкціями Великої Британії та Канади, але не США чи ЄС.

Зв'язок із Трампом

Джентрі Біч є університетським другом Дональда Трампа-молодшого і був заступником голови з фінансових питань під час інавгурації Трампа у 2017 році.

На думку інвестора, нинішня адміністрація президента США створює сприятливіші умови для бізнесу з РФ.

"Трамп - президент, який орієнтований на угоди. Я не думаю, що під час адміністрації Байдена (колишній президент США - ред.) люди відчували б себе так само комфортно, працюючи з російськими компаніями", - заявив Біч.

Видання нагадує, що після вторгнення РФ в Україну більшість західних країн розірвали економічні зв'язки з Москвою. Проте Трамп неодноразово заявляв про "величезні можливості" для угод у разі закінчення війни.

"Угода пана Біча може стати першим відомим випадком, коли американський інвестор формалізує нове ділове підприємство з великою російською компанією з того часу, як Кремль почав пропонувати адміністрації Трампа можливості укладання угод рік тому", - йдеться у матеріалі.

Як наголошує NYT, загалом американські компанії залишаються дуже скептично налаштованими щодо ведення бізнесу з Росією, а адміністрація Трампа запровадила значні нові санкції проти російської нафтової промисловості минулої осені.