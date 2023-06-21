В майбутньому всі держпослуги будуть переведені в онлайн, - Зеленський

Завдяки цифровій трансформації, в майбутньому усі державні послуги в Україні будуть переведені в онлайн.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Конференції з питань відновлення України, повідомляє РБК-Україна.
"Завдяки цифровій трансформації ми покажемо світу, як держава може ефективно функціонувати взагалі без контактів із чиновником та громадянином чи компанією. Всі державні послуги можуть і будуть переведені в онлайн. Від реєстрації бізнесів чи отримання соціальної допомоги до будь-якого іншого державного сервісу", - заявив президент.
Зеленський відзначив, що Україна вже почала експортувати систему цифровізації в інші країни, зокрема Естонію, Колумбію та Замбію. Президент закликав союзників розпочати переймати український досвід, який став прикладом соціального прогресу завдяки технологіям.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови Мінцифри Михайла Федорова у додатку держпослуг "Дія" може з'явитися штучний інтелект. Як пояснив міністр, наразі в міністерстві працюють над віртуальним помічником "Надія".
Також Федоров розповідав про початок диджиталізації в Україні. За його словами, до кінця року в Україні планують оцифрувати 100% найпопулярніших державних послуг.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.