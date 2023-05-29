Цифровізуємо державу, як Uber чи Booking

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров виступив у Європарламенті, де представив візію української цифрової демократії та розповів про шлях діджиталізації, філософію Дії та довіру українців до застосунку.

Держава як найзручніший сервіс

Кожен знає, що таке Uber. Ви можете швидко зробити замовлення: геолокація визначається автоматично, гроші перераховуються автоматично. Знаєте, що таке мобільний банкінг, яким можна користуватися в кілька кліків. Чи що таке Airbnb або Booking. Коли ви їдете в подорож, відпустку чи відрядження, можете просто забронювати будь-які апартаменти, квартири, будинки — усе, що вам потрібно.

Так почалася українська діджиталізація. У 2019 році ми запитали себе: «Що потрібно зробити, щоб розпочати власний бізнес у кілька кліків чи сплатити податки? Як зробити комунікацію з державою в декілька кліків?»

Ми не просто вивчали досвід інших урядів, а дивилися, як працює Uber, Booking, Airbnb, тому що саме ці продукти формують культуру споживання. Ми хотіли створити власний Uber у державному секторі. Цей сервіс має бути найкращим, найшвидшим, найзручнішим у всьому світі.

У центрі дій, думок і мрій — людина. Запитуємо, що турбує українців, що вони хотіли б отримати як сервіс. Так, вирішили створити електронний паспорт, щоб показати якомога більшій кількості українців, що таке цифрова держава. Важливо, щоб люди сказали: «Добре, ми вам довіряємо».

Довіра до цифрової держави

Нам вдалося не просто отримати довіру користувачів, а й змінити політичну культуру. В Україні державні службовці, міністри конкурують за те, щоб запустити свої сервіси в Дії. Вони думають, як зробити спершу якісний сервіс онлайн, а вже потім — офлайн. Це ключова зміна, якої вдалося досягти.

Фундаментальне питання полягало в тому, як зробити послугу в кілька кліків, тому що Uber — це два кліки, Booking — два-три кліки. Багато чиновників у різних країнах забувають про це. Державні сервіси і культура споживання — це про швидкість і зручність. Не про заповнення паперових документів та проходження бюрократичних кіл пекла, на які люди витрачають час.

Наразі Дією користуються 19 мільйонів українців. 70% всіх смартфонів мають установлений застосунок. Майже щотижня запускаємо нові сервіси. Цього року досягнемо цілі — оцифрувати 100% найпопулярніших державних послуг в Україні. Найважливіше — думати про потреби людей.

Цифровий підпис

Приклад революційної технології, яку ми запустили як відповідь на запит, — зручний цифровий підпис. Це важливий складник цифрової держави, який засвідчує дійсність отримання онлайн-послуги.

Ми порівнювали біометрію обличчя з біометрією в реєстрах. Це фундаментальні технології, які змінюють покоління цифрового підпису. За кілька місяців надали можливість мільйонам українців використовувати цифровий підпис — і вони почали отримувати онлайн-послуги.

Найперше ставимо собі питання: «Як зробити так, щоб це було зручно для громадянина?» Думаємо, як українець, — українською мовою, а не чиновницькою. І це допомагає генерувати технології вищої якості.

Кібербезпека

За цей час не було жодного витоку інформації. Всі реєстри працюють без перебоїв. Напередодні повномасштабної війни ми ухвалили важливі рішення. Насамперед законопроєкт про хмарні сервіси, який дозволив перенести всю нашу інфраструктуру в хмару. Це було важливо, тому що опісля, у перший тиждень повномасштабного вторгнення, російська ракета влучила в дата-центр — і цивільна інфраструктура була повністю зруйнована.

Наступним рішенням було створення Red Team — власної команди білих хакерів. Ми шукали вразливості в нашій системі, щоб її захистити. Також разом з партнерами проводили bug bounty — білі хакери шукали вразливості. Щоб ми їх виправили і ніхто не міг зловживати цими проблемами.

Антикорупція

Коли ми говоримо про місію побудувати найзручнішу державу з точки зору державних послуг, то це неможливо, якщо у вас вимагають хабар, щоб почати будівництво чи отримати лікарняний. Це реальні кейси, які зафіксували в Україні.

Ми почали працювати над антикорупційними проєктами. Першою стала будівельна галузь. Це була одна з найбільш корумпованих сфер, де рівень хабарів становив близько 3 мільярдів гривень на рік. Щоб розпочати будь-який будівельний процес, потрібно було заплатити хабар, адже будівельний реєстр належав приватній особі.

Тому ми провели першу справжню цифрову трансформацію. Запустили Е-систему будівництва — і фактично створили нові правила функціонування цифрової держави — усі рішення мають бути з відкритим кодом, усі дії мають залишати цифровий слід, щоб можна було провести будь-які розслідування за потреби.

Зараз близько 70 будівельних послуг надаються онлайн, і українці більше не стикаються з такою проблемою, як хабар перед введенням в експлуатацію будь-якого будівельного об’єкта.

Завдання Уряду

Дуже часто мене запитують, коли у вас буде 25, 30 мільйонів користувачів, що далі? Це не має значення. Найважливіше запитання — коли ми вирішимо наступну проблему українців?

Уряди створюються для того, щоб вирішувати проблеми людей. Аналізувати, як вони були розв’язані, і розуміти, що можна було б зробити краще. Сьогодні нові технології дозволяють швидше і якісніше отримувати зворотний зв’язок від громадян. Можна подивитися на якісні аналітичні дані, а можна провести опитування.

Уряди дуже часто забувають, що їхнє завдання — прогнозувати, аналізувати й вирішувати проблеми людей. ІТ-рішення — найкращий інструмент для цього.

Тому зараз реформуємо службу статистики, працюємо над упровадженням інструментів штучного інтелекту, які в режимі реального часу аналізуватимуть звернення реальних людей у соціальних мережах. Також ці інструменти досліджуватимуть роботу міністрів, проблеми людей, те, що хвилює громадськість.

Наше ключове завдання — щоб кожен міністр, державний службовець, чиновник знав своїх громадян та їхні проблеми. Саме тому зараз ми запускаємо нові інструменти в Дії для чиновників. Зокрема, помічника, який дозволить аналізувати всі дані і мати їх на дашбордах. Це буде нова технологічна ера, яка змінить роботу державних службовців.

Уряди майбутнього

Що я можу порадити іншим країнам Європейського Союзу загалом? Будьте швидкими та гнучкими.

Не забувайте, як працюють демократичні інституції. Я знаю, яка фундаментальна роль інклюзивних демократичних інституцій, які працюють заради того, щоб кожна людина мала рівні права для власної самореалізації.

Ми повинні думати не як чиновники, а як громадяни. Інтернет прискорює світ у сотні разів. Інформація дуже швидко розходиться по всьому світу. Зараз з’явилося нове поняття «соціальний вік». Ми, як політики та урядовці, повинні бути швидкими та гнучкими, з людиноцентричним підходом. Це те, що допомагає будувати найзручнішу державу у світі.