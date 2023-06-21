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В будущем все госуслуги будут переведены в онлайн, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Благодаря цифровой трансформации, в будущем все государственные услуги в Украине будут переведены в онлайн.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Конференции по вопросам восстановления Украины, сообщает РБК-Украина.

"Благодаря цифровой трансформации мы покажем миру, как государство может эффективно функционировать вообще без контактов с чиновником и гражданином или компанией. Все государственные услуги могут и будут переведены в онлайн. От регистрации бизнеса или получения социальной помощи до любого другого государственного сервиса", - заявил президент.

Зеленский отметил, что Украина уже начала экспортировать систему цифровизации в другие страны, в частности Эстонию, Колумбию и Замбию. Президент призвал союзников начать перенимать украинский опыт, который стал примером социального прогресса благодаря технологиям.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы Минцифры Михаила Федорова, в приложении госуслуг "Дия" может появиться искусственный интеллект. Как пояснил министр, в настоящее время в министерстве работают над виртуальным помощником "Надия".

Также Федоров рассказывал о начале диджитализации в Украине. По его словам, до конца года в Украине планируют оцифровать 100% самых популярных государственных услуг.

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Владимир Зеленский