Майбутній прем'єр Угорщини Мадяр розкрив свою позицію щодо Путіна

Відповідь на слова Орбана

Журналісти запитали Мадяра про слова чинного на той момент прем'єра Орбана: той заявив, що спостерігав би за тим, як "проукраїнський уряд" веде переговори з Росією.

"Давайте більше не жартувати. Я не думаю, що прем'єр-міністр, який іде у відставку, сприймає себе серйозно, коли говорить такі речі в ефірі. Ніхто не хоче проукраїнського уряду в Угорщині. Вони хочуть проугорського, і ми сподіваємося, що він буде після 12 квітня", - заявив Мадяр.

Лідер "Тиси" не виключив прямих переговорів із президентом Росії

"Звичайно, якщо це так, нам доведеться сісти за стіл переговорів з президентом Росії", - сказав він.

При цьому Мадяр пояснив свою логіку:

Угорщина та Росія - сусіди, їхнє географічне розташування не зміниться.

Залежність від російської енергетики збережеться ще деякий час.

Диверсифікацію треба посилювати, але це не відбудеться за одну ніч.

"Якщо потрібно, ми будемо вести переговори, але ми не станемо друзями", - підкреслив майбутній прем'єр.

За словами Мадяра, новий уряд зосередиться на реальних проблемах угорців, а не на зовнішньополітичних іграх.

Нагадаємо, партія Мадяра "Тиса" здобула переконливу перемогу на парламентських виборах 12 квітня - 138 зі 199 місць у парламенті. Явка склала майже 80% - рекорд для Угорщини з часів краху соціалістичного блоку.

Орбан визнав поразку. Як повідомляло РБК-Україна, підтримці Орбана не допомогло навіть відкрите заступництво з боку Білого дому та Кремля.

Петер Мадяр - юрист і колишній соратник Орбана, який остаточно порвав із партією "Фідес" у 2024 році через скандал із президентськими помилуваннями.